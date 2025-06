Kot, w przeciwieństwie do psa, nie czuje potrzeby natychmiastowego reagowania na każde zawołanie. Jego niezależność nie jest lenistwem ani brakiem inteligencji - to po prostu inny sposób funkcjonowania. Gdy kot nie przychodzi na wołanie, to najczęściej dlatego, że nie widzi w tym korzyści, albo po prostu nie ma na to ochoty.