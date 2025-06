Bo masz pełną kontrolę nad tym, co jesz. Wersja domowa nie zawiera zagęszczaczy, gum i innych dodatków, które często trafiają do produktów przemysłowych. Możesz też dopasować serek do swoich preferencji: mniej lub bardziej kwaśny, z gęstszą śmietanką albo lekką wersją z jogurtem.

1. Podgrzej mleko. Wlej mleko do garnka i powoli podgrzewaj do temperatury około 30-32°C. To ważne - za wysoka temperatura zabije bakterie, za niska spowolni proces. Termometr kuchenny ułatwi sprawę, ale nie jest obowiązkowy - mleko ma być ciepłe, ale nie gorące.

2. Dodaj bakterie. Wlej śmietanę lub jogurt, wymieszaj delikatnie. Odstaw garnek na kilka godzin (najlepiej 6-8) w ciepłe miejsce - może być owinięty ręcznikiem. W tym czasie mleko się zakwasi i lekko zgęstnieje.

3. Dodaj podpuszczkę lub sok z cytryny. Jeśli używasz podpuszczki, rozpuść ją wcześniej w odrobinie wody i dodaj do mleka. Jeśli wybierasz cytrynę - 1-2 łyżki wystarczą. Po dodaniu nie mieszaj zbyt intensywnie, wystarczy delikatnie zamieszać raz czy dwa.

4. Poczekaj na skrzep. Po kilkunastu minutach mleko zacznie się ścinać. Powinna powstać masa przypominająca galaretkę - to znak, że wszystko idzie zgodnie z planem.

5. Pokrój skrzep. Nożem lub łyżką natnij masę w kratkę, delikatnie przemieszaj. Następnie zostaw na kolejne 30 minut - skrzep oddzieli się od serwatki.

6. Odcedź. Wyłóż sitko gazą, przelej całość i zostaw do odsączenia. Jeśli chcesz bardziej kremowy serek, odcedzaj krócej (10-15 minut). Jeśli wolisz suchszy, zostaw na dłużej.

7. Dodaj śmietankę. Na koniec przełóż grudki do miski i zalej je świeżą śmietanką 12-18%. Możesz też użyć jogurtu naturalnego lub kefiru - zależnie od tego, jaki efekt chcesz uzyskać.