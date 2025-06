Co przyniesie środa, 25 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Król Mieczy

W kontaktach osobistych może dominować teraz osoba władcza i surowa. Ten ktoś został doświadczony przez życie. Nie lubi o tym mówić, ale pewnych spraw nie zdoła ukryć. Wystrzegaj się ludzi robiących podejrzane interesy, lawirujących na granicy prawa. W finansach możliwa będzie kontrola, audyt, rozmowa z osobą biegłą w kwestiach administracyjnych.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym masz przed sobą skarb, po który jakoś nie chce Ci się sięgnąć. Może potrzebujesz odbudować siły? Albo też liczysz na coś jeszcze lepszego? Miłość przychodzi niekiedy w złym momencie. Jesteś jak kwiat w fazie spoczynku, Twoje serce rozkwitnie za jakiś czas. W finansach coś ma duży potencjał, ale otoczenie jeszcze nie jest na to gotowe.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z marzycielem, człowiekiem, który pragnie poświęcić się dla ludzkości i może nie uznawać relacji na wyłączność. Od takich osób warto uczyć się przymykania oka na drobnie pomyłki. Nie ma co dzielić włosa na czworo. W finansach możesz poznać eksperta, który wskaże Ci drogę, wytyczy szlak i zagrzeje do walki.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych coś może zakłócić równowagę, wyrwać Cię z odrętwienia. Nawet jeśli lubisz stałość i przewidywalność, to nie należy Ci się do nich zbytnio przyzwyczajać. Warto zaproponować bliskiej osobie jakąś innowację, choćby po to, by zobaczyć tego kogoś z nowej strony. W finansach coś może skłonić Cię do podróży, zastosowania innej metody.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą ostrożną i praktyczną, która obejrzy sobie Ciebie ze wszystkich stron, nim zdecyduje się podejść. Dla bliskich jest ten ktoś największym wsparciem i najserdeczniejszą pomocą. Potrzeba jednak dużo wysiłku, by znaleźć się w tym gronie. W finansach możesz przejść proces rekrutacyjny, rozmawiać z sekretarką.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych możesz napotkać przewodnika duchowego, kogoś, kto zaimponuje Ci bardzo swoim intelektem lub rozwiniętymi emocjami. Dobrze będzie przyjrzeć się ojcowskim figurom w Twoim otoczeniu, a także uczuciom, jakie takie postacie wywołują. W finansach trzeba będzie poprosić o radę fachowca biegłego w spisanych zasadach.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba się rozwijać. Ludzie się zmieniają, mają nowe potrzeby, muszą się też namęczyć, żeby nadrobić nieuniknione w życiu starty. Nie rozpaczaj, że dziś wyglądasz inaczej niż kilka lat temu, że Druga Strona to już nie to co kiedyś. Odkryj skarb miłości na nowo. W finansach możliwe będzie życie z odsetek lub z czyjejś pracy - przez jakiś czas.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym unikaj wiecznych pesymistów. Niektórym ludziom wciąż jest czegoś za mało, za późno albo w ogóle nie tak. Niepotrzebnie tracisz energię, by zadowolić kogoś, kto sam nie wie, czego chce. Wszystko, co możesz mu dać, to sposobność do wyżycia się, ale przecież to Ci zaszkodzi! W finansach zdecyduj, czy szklanka jest w połowie pełna, czy pusta.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych ktoś może poddać próbie Twoją uczciwość. Czy związek, w którym funkcjonujesz, obciąża Ci sumienie i serce? Kwestie prawne lub złożona obietnica mogą krępować Twoje ruchy. Czasem trzeba odmówić czegoś sobie albo komuś. Żelazna konsekwencja też bywa wyrazem miłości. W finansach postępuj zgodnie z literą prawa, nie kombinuj.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 9 Kielichów

W relacjach osobistym widać nasycenie, spełnienie marzeń, poczucie, że niczego Ci nie brakuje. To dobry punkt wyjścia i korzystna postawa negocjacyjna. Po co masz zachwycać się każdym przelotnym spojrzeniem, jeśli tyle osób gotowych jest paść przed Tobą na kolana? W finansach trudno będzie przekonać do działania kogoś, kto nie dostrzega potrzeby zmian.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą ambitną i szczerą, władczą, ale niepotrafiącą dobrze postępować z ludźmi. Nie wszystko stanie się "na rozkaz", a pewne zmiany potrzebują czasy. Czy "słomiany zapał" jest w stanie wytrzymać taką próbę? W finansach możliwy będzie szybki awans, ale powinno iść za nim intensywne doszkalanie się.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która kocha siebie i czuje, że zdobędzie cały świat. Nie zauważa niesprzyjających sytuacji i ponawia próby do skutku. Czerp od niej tę energię, zaufanie do własnych sił, a za to zwróć znacznie większą uwagę, jak postrzegają Cię inni. W finansach możesz skorzystać z porady ambitnej przedsiębiorczyni.

