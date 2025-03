Naturalne włosy doczepiane — jakie wybrać?

Fryzury XXL to niekwestionowane królowe sezonu wiosna lato 2025. Modę na nie lansują projektanci, gwiazdy kina, muzyki i celebrytki. Warto wiedzieć jednak, że nie wszystkie bajecznie długie pukle widoczne na galach i szklanych ekranach są dziełem natury. W końcu — niemożliwym jest przecież, by w ciągu zaledwie kilku dni zmienić swoją fryzurę z fal syreny sięgających bioder na sprężystego boba w stylu old money, powracając następnie do pierwotnego wyglądu.

Sekretem szybkich i spektakularnych metamorfoz są naturalne włosy doczepiane. Na szczęście, z powodzeniem mogą sięgnąć po nie nie tylko gwiazdy, ale także "zwykłe" kobiety.

Czym są naturalne włosy doczepiane?

Naturalne włosy doczepiane to pasma włosów, które swoją strukturą i wyglądem do złudzenia przypominają biologiczne włosy. Są miękkie w dotyku, błyszczące i gładkie. Z powodzeniem możesz poddawać je zabiegom stylistycznym, tworząc wymarzone minimalistyczne i fantazyjne fryzury na każdą okazję.

Dzięki temu, że naturalne doczepy perfekcyjnie dopasowują się do tekstury włosów biologicznych i idealnie się z nimi łączą, do doczepieniu zapewniają naturalny efekt i są właściwie nie do rozpoznania.

Włosy doczepiane premium z serii MAGIC od BestHair, stworzone z myślą o najbardziej wymagających klientkach mogą wyglądać pięknie nawet do 20 miesięcy! Włosy z serii MAGIC są dostępne w 12 kolorach oraz w 3 długościach (40 cm, 50 cm i 60 cm), dzięki czemu z powodzeniem dobierzesz odcień dopinek do swoich naturalnych włosów oraz stworzysz fryzurę o wymarzonej długości.

Włosy doczepiane swoją strukturą i wyglądem do złudzenia przypominają biologiczne włosy

Włosy z serii Basic zachowują swojej właściwości (przy właściwej pielęgnacji) przez okres od 2 do 6 miesięcy. Są one dostępne w 12 kolorach — od platynowego blondu po czerń i 3 długościach (40 cm, 50 cm, 60 cm).

Jaką metodę przedłużania włosów warto wybrać?

Dawniej jedynym sposobem na uzyskanie długości było poświęcenie czasu na zapuszczenie włosów. Dla wielu kobiet istnieje jednak pewna długość, po osiągnięciu której włosy albo przestają rosnąć, albo przestają dobrze wyglądać. Obecnie doczepy to idealna opcja dla pań, kto chcą zmienić fryzurę na dzień lub... kilka miesięcy — bez konieczności zapuszczania włosów.

Aby osiągnąć wymarzony efekt, warto starannie wybrać nie tylko rodzaj i odcień doczepów, ale także metodę przedłużania. Jak wybrać tę, najbardziej dostosowaną do stylu życia, potrzeb i oczekiwań?

Jeśli chcesz wyglądać wyjątkowo podczas ważnego dnia: wesela, imprezy czy studniówki

Jeśli nie chcesz trwale przedłużać włosów, sięgnij po dopinki, które założysz samodzielnie.

Doczepy clip in

Doczepy clip in to pasma włosów zakończone klipsami, które łączą przedłużki z biologicznymi włosami. Przy pomocy dopinek clip in przedłużysz i zagęścisz włosy samodzielnie, bez konieczności wizyty u fryzjera. Ze względu na fakt, że ich aplikacja nie wymaga substancji chemicznych, ciepła ani nacisku, są łagodne dla naturalnych włosów.

Doczepiany kucyk

Doczepiany kucyk to wykonany z naturalnych włosów kucyk zakończony grzebykiem.

Idealny na co dzień i specjalne okazje, zapewni Ci świetny wygląd w ciągu zaledwie kilku minut. Połączenie kucyka z naturalnymi włosami wymaga jedynie związania biologicznych włosów gumką, przyczepienia do niej grzebyczka doczepianego kucyka i "zamaskowania" łączenie cienkim pasemkiem włosów.

Wskazówka stylisty: zwłaszcza w przypadku włosów, które będziesz zakładać na własną rękę, bardzo ważny właściwy wybór koloru. Jeśli chcesz zamówić dopinki w sklepie internetowym, zrób zdjęcie biologicznych włosów w dziennym świetle i skontaktuj się z obsługą sklepu celem dobrania optymalnego odcienia doczepów. Pamiętaj także, że zarówno doczepy clip in, jak i doczepiany kucyk zależy zdjąć przed zaśnięciem.

Jeśli masz grube i mocne włosy

Jeśli Twoje włosy są grube i mocne, jednak krótsze niż byś chciała, postaw na doskonale znaną i bardzo popularną metodę keratynową. Do wykonania zabiegu fryzjer używa cienkich pasm doczepów zakończonych keratynową końcówką. Przy pomocy fryzjerskiej zgrzewarki łączy je z cieniutkimi pasmami naturalnych włosów. Dzięki temu, że przedłużki są umieszczane w rzędach, zawsze pozostają strategicznie przykryte innym kosmykiem włosów, a co za tym idzie — niewidoczne.

Nieco nowocześniejszą wersją metody keratynowej jest metoda Mini Bondes Flat. Powstałe podczas zabiegu łączenia są jeszcze bardziej dyskretne niż w przypadku tradycyjnej keratyny.

Wskazówka stylisty: aby długie włosy naprawdę dodawały uroku, powinny być zdrowe, gładkie i dobrze wypielęgnowane. Jeśli chcesz utrzymać świetny efekt nawet przez kilkanaście miesięcy, do pielęgnacji dopinek używaj kosmetyków stworzonych z myślą o włosach przedłużanych.

Jeśli chcesz trwale przedłużyć włosy bezpieczną metodą w atrakcyjnej cenie

Jeśli zależy Ci na tym, aby podczas zabiegu fryzjer nie używał wysokiej temperatury, a cena zabiegu nie przyprawiła Cię o zawrót głowy, dobrym wyborem będzie przedłużenie włosów na ringi lub nanoringi.

Przedłużanie za pomocą ringów pozwoli Ci spektakularnie przedłużyć i zagęścić włosy — bez konieczności stosowania ciepła podczas procesu łączenia. Podczas przedłużania metodą na ringi stylista łączy cienkie pasemka doczepianych włosów z biologicznymi pasmami przy pomocy ringów — niewielkich pierścieni, które następnie zaciska. Ze względu na niewielki rozmiar i fakt, że znajdują się niemal przy samej skórze głowy, ringi są praktycznie niedostrzegalne po umieszczeniu we włosach.

Szczególnym rodzajem ringów są nanoringi — zdecydowanie cieńsze i mniejsze (nawet o 90%) od podstawowej wersji. W zależności od modelu mogą być wypełnione silikonem lub nie.

Prawidłowo wykonany zabieg przedłużenia włosów na ringi i nanoringi nie obciąża naturalnych pasm i nie powoduje ich niszczenia. Przez kilka — kilkanaście godzin po zabiegu możesz czuć jednak specyficzne "ciągnięcie" włosów. Jest ono zupełnie normalne, wynika z dodatkowego obciążenia w postaci dopinek i ustępuje samoistnie.

Czasem zdarza się także, że materiały, z których wykonano ringi, uczulają. Jeśli planujesz wybór właśnie tej metody, koniecznie zrób wcześniej test uczuleniowy.

Wskazówka stylisty: poza używaniem dedykowanych doczepom kosmetyków, warto zainwestować także w jedwabną lub satynową poszewkę na poduszkę oraz jedwabny czepek. Takie akcesoria skutecznie zabezpieczą włosy podczas snu, przedłużając ich żywotność.

Jeśli chcesz osiągnąć maksymalnie naturalny efekt i przedłużyć włosy nawet w godzinę

Jeśli nie chcesz spędzać długich godzin na fotelu fryzjerskim i zależy Ci na maksymalnie naturalnym efekcie, wybierz metodę kanapkową (tape on).

Istnieje wiele metod doczepiania włosów, jedną z nich jest metoda kanapkowa

Podczas zabiegu fryzjer łączy biologiczne włosy z doczepami umieszczonymi na cienkiej silikonowej taśmie, tworząc wizualny efekt przypominający kanapkę. Zabieg wykonywany metodą kanapkową trwa zdecydowanie krócej niż w przypadku metody na ringi i metody keratynowej, a zrobienie "całej głowy" trwa średnio od 60 do 90 minut.

Przedłużone przy pomocy kanapek włosy możesz stylizować przy pomocy lokówki, prostownicy i suszarki. Aby nie uszkodzić pasm, koniecznie pamiętaj o przestrzeganiu zaleceń producenta w zakresie maksymalnej temperatury urządzeń do stylizacji.

Młodszą siostrą metody kanapkowej, która cieszy się ogromną popularnością wśród gwiazd i celebrytek jest metoda niewidzialnych kanapek (invisible tape on). Podobnie jak w przypadku tradycyjnych kanapek, zabieg odbywa się z użyciem cieniutkich niewidocznych taśm, a zewnętrzna taśma jest pokryta włosem. Dzięki temu dopinki wyglądają tak, jakby wyrastały prosto ze skóry głowy. A to zapewnia maksymalnie naturalny efekt.

Wskazówka stylisty: wybierając doczepy, upewnij się, że mają one taką samą grubość zarówno na górze, jak i na dole. Choć lekkie przedłużenie w dolnej części włosów jest zupełnie naturalne, włosy nie mogą być zbyt rzadkie. Jeśli Twoje włosy są z natury cienkie, sięgnij po doczepy o porównywalnej gramaturze. Zbyt grube sprawią, że Twoja fryzura nie będzie wyglądać naturalnie.

Przedłużanie włosów: co jeszcze musisz wiedzieć, zanim zaczniesz?

To, czy zabieg przedłużania przyniesie dokładnie taki efekt, o jakim marzysz, zależy od wybranej metody, rodzaju dopinek i umiejętności stylisty. Aby uniknąć rozczarowań, nie wybieraj przypadkowego specjalisty. Zanim usiądziesz na fotelu, zbadaj rynek, poproś o rekomendacje osoby, którym ufasz i koniecznie przejrzyj wcześniejsze prace fryzjera.

Aby zachować maksymalną żywotność doczepów, nie zapomnij także o właściwej pielęgnacji. Jeśli chcesz, by Twoja fryzura zawsze wyglądała tak, jak po wyjściu od fryzjera, przestrzegaj zaleceń pielęgnacyjnych i dbaj o doczepiane włosy tak samo starannie, jak o własne.

