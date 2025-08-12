Dodatkowe pieniądze dla małżeństw z dużym stażem. Kwota robi wrażenie

Projekt ustawy nazwano potocznie "500 plus" dla małżeństw. Według rządzących, ma być on odpowiedzią na społeczne oczekiwania, dotyczące docenienia tych par, które cieszą się długoletnim szczęściem małżeńskim i są pięknym wzorem i inspiracją dla młodych ludzi, stających na ślubnym kobiercu.

Wstępna, proponowana wysokość wsparcia miałaby być zależna od liczby lat przeżytych w związku małżeńskim i wynosić kolejno:

50 lat - 5000 zł,

55 lat - 5500 zł,

60 lat - 6000 zł,

65 lat - 6500 zł,

70 lat - 7000 zł,

75 lat - 7500 zł,

80 lat - 8000 zł.

Aby otrzymać świadczenie, małżonkowie musieliby złożyć odpowiedni wniosek i udokumentować staż swojego związku.

"500 plus dla małżeństw": Tyle państwo zapłaci za nowy projekt

Według wstępnych szacunków, realizacja nowego projektu mogłaby kosztować budżet państwa blisko miliard złotych rocznie. Jest on jednak potrzebny, bo prace nad nim rząd rozpoczął po wpłynięciu petycji. Mimo to, wysoka kwota budzi zastrzeżenia Ministerstwa Finansów, które apeluje o racjonalne podejście do nowych wydatków i świadczeń. Zwraca ono uwagę na fakt, że w Polsce istnieją już inne, niefinansowe formy uznania, np. medale dla par z imponującym stażem małżeńskim.

W Polsce nie brakuje małżeństw z imponującym stażem 123RF/PICSEL

Zwolennicy projektu przekonują natomiast, że państwo polskie powinno promować trwałość związków. Liczba rozwodów rośnie w Polsce w bardzo szybkim tempie - tylko w 2024 roku rozwiodło się około 57 tysięcy par. To mniej więcej tyle samo, co w roku 2023. W pierwszej połowie 2024 roku do sądów okręgowych wpłynęło blisko 40 tysięcy pozwów rozwodowych. Z danych wynika, że stanowi to wzrost o ponad 4 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku.

Podczas prac w Komisji Petycji pojawił się też pomysł, by świadczenie to ograniczyć do jednorazowej wypłaty w wysokości 5 tys. zł dla wszystkich par z co najmniej 50-letnim stażem. Zmiana ta miałaby obniżyć koszty programu, a jednocześnie docenić pary z tak długim stażem.

