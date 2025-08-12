Krystian - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Krystian o grecko-łacińskich korzeniach wywodzi się od słowa Christianus. Oznacza "chrześcijanin" lub "wyznawca Chrystusa". Symbolizuje wiarę i przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Krystian?

Mężczyźni o imieniu Krystian są przedsiębiorczy i bardzo zdeterminowani. Zawsze wiedzą, czego chcą od życia, i konsekwentnie dążą do realizacji zamierzonych celów. Inteligencja i błyskotliwość sprawiają, że są cenionymi rozmówcami i partnerami w dyskusjach. Potrafią szybko przeanalizować sytuację i znaleźć kreatywne rozwiązania problemów.

W pracy Krystian jest staranny i sumienny, zawsze dba o szczegóły. Zaangażowanie sprawia, że szybko awansuje i osiąga sukcesy zawodowe. Mimo swojej powagi, potrafi również cieszyć się życiem i odpoczywać. Poczucie humoru sprawia, że jest duszą towarzystwa, choć czasem jego szczerość i uszczypliwość mogą być odbierane jako zbyt bezpośrednie.

Krystian to również osoba o sztywnym kręgosłupie moralnym. Jego uczciwość i lojalność są niepodważalne, a przyjaciele mogą zawsze liczyć na dobrą radę. Choć czasem może wydawać się zbyt pewny siebie i uparty, to jego intencje są zawsze szczere. Natomiast działania podyktowane dobrem innych.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Krystian - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki

Krystian (numerologiczna dziewiątka) jest stworzony do kariery związanej z przekazywaniem wiedzy i informacji. Może odnaleźć się w rolach nauczyciela, tłumacza, dziennikarza lub pisarza. Jego przedsiębiorczość i ambicja mogą również przydać się w zawodach takich jak marketingowiec, PR-owiec czy specjalista ds. komunikacji.

Krystian - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Krystian nosiło 111386 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 111360 (31 stycznia 2023) i 111241 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 127 razy. Natomiast w 2023 - 325. Największe zainteresowanie odnotowano w województwach mazowieckim (60), małopolskim (44) i podkarpackim (30). (6). Najrzadziej wybierano je w lubuskim (9), zachodniopomorskim (8) i opolskim (5).

Kiedy są imieniny Krystiana?

Imieniny Krystiana wypadają 18 marca, 7 kwietnia, 4 lub 20 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Krystian?

Do Krystiana możesz zwracać się Krystek, Krysek, Krystuś lub Krystianek.

Znani mężczyźni o imieniu Krystian

Do popularnych Krystianów należą:

Krystian Lupa - scenograf i reżyser teatralny,

Krystian Wieczorek - aktor,

Krystian Ochman - piosenkarz i kompozytor.

źródła: dane.gov.pl

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL