Romantyczne chwile na wysokości. Podpowiadamy jak zaplanować walentynkowy weekend w górach

Nadchodzące walentynki to dobry moment by przypomnieć sobie, że w życiu ważna jest przyjaźń, miłość i bliskość z drugim człowiekiem. W tym roku święto zakochanych wypada w piątek, dlatego warto pomyśleć o niespodziankach przez cały weekend. Od 14 do 16 lutego niezapomniane walentynkowe atrakcje czekają na nas w górskich ośrodkach turystycznych na Gubałówce w Zakopanem, Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim, Palenicy w Szczawnicy, Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój oraz w Solinie.