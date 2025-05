Dodaj do miski i trzymaj w niej stopy przez 10 minut. "Rozpuści" nieestetyczne zgrubienia na piętach

Sucha, popękana skóra na piętach to problem, z którym mierzymy się zwłaszcza wiosną i latem. Wstydzisz się założyć klapki ze względu na nieestetyczny wygląd stóp? Faktycznie, to spory defekt estetyczny, ale nie tylko! W rzeczywistości sucha i podatna na uszkodzenia skóra na piętach powoduje dyskomfort, ból, a nawet jest podatna na zakażenia. Możesz jednak zregenerować ją domowym sposobem, przygotowując sobie co jakiś czas kąpiel w wodzie z dodatkami, pochodzącymi z… kuchni lub łazienki.