Najsłynniejsze polskie wieloraczki pod koniec maja obchodziły pierwsze urodziny. Niedawno ich rodzice zaprezentowali rezultaty kolejnej uroczej sesji zdjęciowej z udziałem maluchów. Nie ulega wątpliwości, że pięknie wyrosły!

Zdjęcie Polacy kibicują rodzeństwu z Tylmanowej i chętnie zaglądają do ich rodzinnego albumu/zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Malwina, Kaja, Nela, Zosia, Tymon, Filip i ich starszy brat Oliwier najwyraźniej przed obiektywem czują się jak ryby w wodzie. Nie da się ukryć, że cała paczka jest wyjątkowo fotogeniczna!

Komentujący żartują, że dziewczynki są tak do siebie podobne, że rozróżnić można je chyba tylko po kolorowych skarpetkach. Oto jedno z najnowszych zdjęć sióstr. To już duże panny!

Męska część rodziny - Tymek i Filip pozują z tatą oraz ze starszym braciszkiem.



Dzień Matki jest wyjątkowy dla każdej mamy, wiadomo. Pani Klaudia wspomina, że przed dwoma laty świętowała ten czas jako mama jedynaka. Rok później już jako mama siedmiorga pociech.



Maluszki (dosłownie, bo ważyły od 890 do 1300 gramów) urodziły się drogą cesarskiego cięcia 20 maja 2019 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Był to 29. tydzień ciąży ich mamy. Dzieci, co zrozumiałe, musiały zostać w szpitalu nieco dłużej, a do domu wracały "etapami" - najpierw te, które osiągnęły już odpowiednią wagę i które były już na to gotowe.