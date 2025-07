Baran z upływem lat nie traci charakterystycznego zapału. Nawet jeśli życie nauczyło go większej cierpliwości, wewnętrzny ogień wciąż każe mu działać, eksplorować i zaskakiwać. W dojrzałych relacjach to ogromna wartość - Baran nie pozwala, by codzienność stała się przewidywalna. Potrafi spontanicznie zaproponować weekendowy wypad, zmienić rutynę dnia czy wprowadzić do relacji nowy rytuał, który ożywi związek.