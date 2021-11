Zakazane imiona sprzed stu lat. Dziś cieszą się popularnością

Jak wybrać imię dla dziecka?

Jeśli chodzi o wybór imienia dla pociechy, to łatwo można zauważyć, że panują różne tendencje. Niektórzy rodzice kierują się m.in. oryginalnością i zależy im, by dziecko miało rzadko spotykane imię. Coraz częściej decydują się również na te zagraniczne. Oprócz tego rodzice chętnie stawiają na imiona, które nosili ich przodkowie lub święci. Dużą rolę odgrywa panująca moda.



Chociaż współcześnie nie obowiązuje żadna lista imion zakazanych, to Rada Języka Polskiego stworzyła wskazówki, którymi przyszli rodzice powinni się kierować. Na przykład nie powinno się nadawać imion pochodzących od wyrazów pospolitych oraz nazw geograficznych.

Reklama

Decydując się na imię dla dziecka, warto pamiętać, że nie może być ośmieszające, a także powinno wskazywać na jego płeć. W innym przypadku trzeba liczyć się z tym, że kierownik urzędu stanu cywilnego odrzuci wybór.



Te imiona królują w 2021 roku

Analizując opublikowane na portalu dane.gov.pl zestawienie imion nadanych dzieciom w Polsce w pierwszej połowie 2021 roku, można zauważyć, że podobnie jak w latach wcześniejszych na pierwszym miejscu jest Zuzanna, a tuż za nią Zofia i Hanna.



Zdjęcie W poradniku savoir-vivre "Pani Domu" Mieczysława Rościszewskiego z 1904 roku można znaleźć listę imion zakazanych / 123RF/PICSEL

Wciąż na topie jest Julia, Maja i Laura, ale równie często dziewczynki, które przyszły na świat w 2021 roku otrzymywały imię Oliwia, Alicja, Lena lub Pola.



Jeśli chodzi o najchętniej nadawane męskie imiona, to na czele są Antoni, Jan i Aleksander. Oprócz tego do najpopularniejszych imion należą: Franciszek, Jakub oraz Szymon. Zestawienie 10 najchętniej nadawanych imion zamykają: Mikołaj, Leon, Filip i Stanisław.



Zakazane imiona sprzed stu lat

W poradniku savoir-vivre "Pani Domu" Mieczysława Rościszewskiego z 1904 roku można znaleźć listę imion zakazanych.



Zdaniem autora niektóre są zarezerwowane tylko dla osób z niższych warstw społecznych, a ponadto dzieciom nie należy nadawać imion starożytnych oraz tych, które nosiły postacie literackie lub bohaterowie historyczni.



A więc i u nas używać imion starożytnych nie należy – można bowiem dziecko nasze narazić na śmieszność – n.p. Kunegunda, Balbina, Leokadya, Genowefa, Marcyanna, Honorata, Weronika, Agnieszka, Marcela, Franciszka, Agata, Apolonia, Eulalia, Eufrozyna, Katarzyna itp., w ogóle wszelkie imiona prababek, są dziś stanowczo dla naszych dziewczątek nieodpowiednie.

Autor książki wymienił także imiona, których nie powinno się nadawać chłopcom. Wbrew pozorom to imiona, które dziś cieszą się sporym zainteresowaniem.

Zdjęcie Rodzice chętnie stawiają na imiona, które nosili ich przodkowie lub święci / 123RF/PICSEL

Według Mieczysława Rościszewskiego nieodpowiednimi imionami dla chłopców jest np. Bartłomiej, Marcin, Franciszek, Maciej, Tomasz, Marcyan, Onufry, Agapit, Anzelm, Dydak, a nawet Piotr, Paweł i Wojciech, ponieważ stanowią one przywilej gminu.



Oprócz imion zakazanych autor wskazał, na jakie rodzice powinni się chętnie decydować. Zdaniem Mieczysława Rościszewskiego m.in. Miłosz, Jerzy, Jan i Karol to imiona, które bez wątpienia można nadać synom. Dziewczynki natomiast można śmiało nazwać np. Mieczysława lub Bronisława, a także Julia i Zofia. Za ekscentryczne uważał jednak imiona Marta oraz Jacek.

Czytaj więcej:



Malala Yousafzai wyszła za mąż. "Proszę o wasze modlitwy"



Przestrzeń artystycznej równowagi



Ortoreksja: Gdy zdrowe jedzenie jest obsesją



Zobacz także: