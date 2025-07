Według projektu, emerytury i renty mają wzrosnąć o co najmniej 4,9 procent. Skąd ta liczba? To ustawowe minimum: inflacja plus 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku (czyli z 2025). Na razie rząd nie podaje dokładnych liczb, bo te poznamy dopiero w lutym 2026 roku, gdy GUS ogłosi dane.

Obecnie minimalna emerytura (od 1 marca 2025) wynosi 1878,91 zł brutto. Po waloryzacji w 2026 roku ma wzrosnąć do 1970,98 zł brutto. Tak, to nie literówka - mówimy o 92 zł brutto podwyżki rocznie. Netto to jeszcze mniej. Oznacza to, że spora część seniorów nadal będzie balansować na granicy minimum socjalnego.