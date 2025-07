Co przyniesie sobota, 19 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych warto podjąć stanowczą decyzję. Niektórym się ona nie spodoba, ale cóż… Nie jesteś zupą pomidorową ani pizzą, żeby każdy cię lubił. Nie ma zresztą co panikować. Różnica zdań w jednym punkcie nie oznacza całkowitego pogrzebania związku. W finansach pokaż, że masz własne zdanie i pomysły, jak rozwijać interes.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych czas uruchomić przyczajony potencjał. Przyjaźń może przerodzić się w zauroczenie, a zakochanie - w miłość. Ludzie, których znasz od dawna, pokażą ci się od zupełnie innej strony. Warto zagłębić się w historię rodzinną, poznać młodzieńcze aspiracje rodziców i dziadków. W finansach coś, co długo przędło dosyć cienko, teraz stanie się dobrą okazją.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Królowa Buław

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kobietą konkretną, wrażliwą, ale też bystrą i pozbawioną złudzeń. Ten ktoś wysłucha cię uważnie, a potem udzieli fachowej porady i… każe działać! Nie ma co wracać do tematu, dopóki nie przedstawisz jej wyników swojej pracy. W finansach miej względy na osobę, która cieszy się w środowisku władzą nieformalną.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który za nic ma bogactwa tego świata i nie obchodzi go, czym ekscytuje się ogół. Nie dla niego modne restauracje i popularne kurorty wakacyjne. Dla niego prawdziwa wolność i rozrywka to wspólna wyprawa pod namiot! W finansach uważaj na mężczyznę o licznych talentach, ale bez szacunku do pieniędzy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych możliwe będzie pogodzenie się, zawarcie umowy, osiągnięcie kompromisu. W miłości warto przyjąć do wiadomości, że nie wszystko zrozumiemy w tej drugiej stronie, że pewne kwestie pozostaną dla nas na zawsze zamknięte. Liczy się to, co dobre dla ciebie i dla was. W finansach możesz zdobyć pieniądze lub kontakty dzięki zdolnościom dyplomatycznym.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 9 Kielichów

W relacjach osobistych widać sytość, zadowolenie z siebie. Trudno namówić na zmiany kogoś, kto sądzi, że wszystko działa bez zarzutu. Czasem rzeczywiście nie warto szukać dziury w całym, ale nie pozwól też rutynie odebrać życiu smaku. Zaskakuj, proponuj nowości, pokazuj na sobie, jakie są cudowne. W finansach nie pchaj się tam, gdzie rynek jest zagospodarowany.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, z którym generalnie można się dogadać, ale w pewnych kwestiach jest bezwzględny. Każdy z nas ma coś, od czego nie odstąpi. Nie idź na kompromis, który miałby osłabić twoje uczucia, wywołać gniew, zostawić zadrę w sercu. W finansach możesz mieć rozmowę z urzędnikiem lub osobą biegłą w prawie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą delikatną, ale bynajmniej nie bezbronną. Ten ktoś stawia się niekiedy w pozycji ofiary, ale niech Cię to nie zwiedzie… Jeśli trzeba, potrafi się ona odgryźć i uderzyć dokładnie tam, gdzie najbardziej zaboli. W finansach szanuj czyjeś uczucia i miej baczenie na konwenanse, a dobrze na tym wyjdziesz.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą, którą stać na wielkie wyrzeczenia dla osiągnięcia celu. Jeśli rywalizujecie w miłości, to wiedz, że potrafi ona długo czekać, mącić, błagać, kusić. Nie odczepi się, chyba że wytoczysz największe działa. W finansach uważaj na personę, która miesza życie prywatne z pracą, szpieguje poprzez innych swoich podwładnych.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych postaw na opiekuńczość, troskliwość i cierpliwe oczekiwanie. Nie ma co spieszyć się z decyzjami, pchać spraw usilnie do przodu. Ktoś musi sam dojrzeć do pewnych posunięć. Ty po prostu podpowiadaj, wysyłaj zachęty i chwal ze wszystkich sił, gdy coś idzie po twojej myśli. W finansach warto postawić na kontakty z kobietą i zadbać o wizerunek.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Rycerz Kielichów

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą o niewypowiedzianym uroku osobistym. Ten ktoś będzie fizycznie zachwycający lub zupełnie przeciętny, a jednak nie da się od niego oderwać oczu. Głównym składnikiem seksapilu jest pewność siebie, a także umiejętność prawienia komplementów. W finansach możesz otrzymać ofertę, która wywróciłaby twój świat.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Cesarzowa

W kontaktach osobistych ktoś może oczekiwać od ciebie… macierzyńskiej postawy. Warto być cały czas w pobliżu i sterować wydarzeniami z tylnego siedzenia. Czy znasz powiedzenie tradycjonalistów o roli kobiety jako szyi? Odkryj w sobie kobiecą część osobowości, postaw na dyskrecję. W finansach warto zająć się biznesem nastawionym stereotypowo na kobiety, np. fryzjerstwem.

