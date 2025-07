Archiwizowanie dokumentów w specjalnych teczkach

Millenialsi, mimo cyfrowego obycia, wciąż preferują przechowywanie wszelkich drukowanych dokumentów w różnych teczkach i organizerach. To nawyk z czasów, gdy cyfrowe archiwizowanie nie było tak proste. Dzięki temu współcześni 30- i 40-latkowie czują się bezpieczniej - wiedzą, gdzie szukać świadectw pracy, dyplomów, rozliczeń podatkowych czy dokumentacji medycznej. Dla zetek drukowanie dokumentów to strata czasu i gromadzenie makulatury. Najmłodsze dorosłe pokolenie wszystkie pliki przechowuje na telefonie - deklaruje to w badaniach aż 95 proc. zetek.

Gromadzenie plastikowych toreb i pudełek po sprzętach

Millenialsi przejęli część nawyków od swoich rodziców i podobnie jak oni nie wyrzucają np. plastikowych toreb, które przynoszą ze sklepu. Najczęściej trzymają je w szafce pod zlewem i wykorzystują ponownie, wychodząc na zakupy, używają jako worków na śmieci czy do pakowania obuwia do walizki. Dla zetek to niepotrzebne zaśmiecanie przestrzeni i planety. Najmłodsze pokolenie znacznie częściej korzysta z wielorazowych toreb i unika kupowania tych plastikowych w sklepie.

Millenialsi skrupulatnie przechowują też pudełka po sprzętach na wypadek konieczności ich zwrotu czy reklamacji. Zetki w ogóle o tym nie myślą - znają swoje prawa i wiedzą, że każdy produkt mogą zwrócić lub zgłosić jego usterkę przez aplikację, w której dokonali zakupu.

Trzymanie książek kucharskich w kuchni

Sentyment do analogowych rzeczy u millenialsów uwidacznia się też w obecności książek kucharskich w kuchni. To częsty element wystroju kuchennych wysp czy półek. W tym wypadku nie jest to jednak tylko gadżet - według badań millenialsi faktycznie z nich korzystają - traktują jako cenną inspirację lub skrupulatnie stosują się do sprawdzonych przepisów. Dla zetek to relikt przeszłości - najmłodsze pokolenie stawia na blogi poświęcone przygotowywaniu jedzenia albo przyrządza posiłki, korzystając z TikToka, w ostateczności z YouTube'a.

Millenialsi wciąż korzystają z książek kucharskich, które trzymają w kuchni. Zetki inspirują się przepisami z TikToka 123RF/PICSEL

Wywoływanie zdjęć do albumów

Ponad połowa millenialsów regularnie wywołuje zdjęcia i umieszcza je w albumach, a nawet tworzy fotoksiążki. Jeszcze więcej osób z tego pokolenia ulubione fotografie oprawia w ramki i w ten sposób dekoruje własne mieszkania, nadającym im indywidualny charakter. Zetki nie są tak sentymentalne - zdjęcia przechowują w telefonie i uważają, że w ten sposób o wiele łatwiej jest odnaleźć fotografię z przeszłości.

Przechowywanie kolekcji filmów na DVD

Jako że millenialsi wychowali się jeszcze bez dostępu do platform streamingowych, zdążyli zebrać bogatą kolekcję filmów na DVD. To analogiczne zjawisko do gromadzenia płyt z muzyką czy kaset magnetofonowych u poprzednich pokoleń. Mimo że millenialsi już rzadko lub prawie nigdy nie korzystają z DVD, to bywa że ze względów sentymentalnych wciąż eksponują ładnie opakowane nagrania filmów na szafkach RTV. To dla nich sposób, by wyrazić swoją osobowość i zainteresowania, podobnie jak to działa w przypadku regałów z książkami. Zetki traktują to jak totalny archaizm - dla przedstawicieli tego pokolenia, jeśli coś jest nieprzydatne i się z tego nie korzysta, to najlepiej się tego pozbyć. Zwłaszcza jeśli można mieć bezproblemowy dostęp do każdego filmu czy piosenki za pomocą kilku kliknięć w telefonie.

Dla millenialsów zdjęcia w albumach i ramkach to ważna pamiątka. Zetki raczej nie wywołują zdjęć i wolą mieć je jedynie w telefonie Andrey Popov 123RF/PICSEL

Posiadanie zestawu do szycia

Millenialsi lubią, żeby wszystko było na swoim miejscu i chętnie kupują organizery do wszystkiego - leków, kosmetyków czy innych drobiazgów. Szczególnie cenny jest dla nich przybornik z akcesoriami do szycia - niewielki zestaw zabierają ze sobą nawet na wakacje. Mogą wtedy od razu przyszyć urwany guzik albo załatać niewielką dziurkę w tkaninie. Zetki nawet nie myślą o samodzielnych naprawach - zazwyczaj nie potrafią szyć i nawet minimalne przeróbki oddają do krawca. W ostateczności posiłkują się krótkimi instrukcjami na TikToku, które pokazują, jak naprawić ubranie bez używania igły i nitki.

Korzystanie z podstawek do kubków i szklanek

Millenialsi dbają o wnętrza swoich mieszkań, a w szczególności o meble. Stąd w ich domach można znaleźć przeróżne podstawki pod kubki i szklanki. To nie tylko estetyczny dodatek w kuchni czy salonie, ale przede wszystkim praktyczny gadżet, który chroni stoły i stoliki przed powstawaniem plam i zacieków. Zetki kompletnie tego nie rozumieją i nie przywiązują do tego większej wagi. Podstawki są dla nich zbędnym elementem zaśmiecającym przestrzeń.

Generacja Z - konsumenci nowego formatu INTERIA.PL