Zmiany w szkołach dla dzieci w klasach I-III. Co nowego?

Ponad miesiąc temu uczniowie wrócili do szkolnych ławek po wakacjach. Minister zdrowia już zapowiedział zmiany, które czekają m.in. dzieci klas I-III. Wszystko po to, by zainteresować ich tematem zdrowia. Program jest już przygotowany.

Zdjęcie Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w klasach I-III / 123RF/PICSEL