Oliwa z oliwekto produkt, którego raczej nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jest podstawą diety śródziemnomorskiej. Chociaż sama w sobie korzystnie działa na zdrowie, warto łączyć ją również z innymi składnikami, takimi jak przyprawy czy warzywa. Takie połączenie zadziała na organizm jeszcze lepiej.

Oliwa z oliwek w diecie seniora

Regularne sięganie po oliwę z oliwek sprawdzi się również w diecie seniorów. Ma ona właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. To pomaga zwalczać stany zapalne i opóźniać procesy starzenia. Jest ona źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy E i K1.

O jej prozdrowotnej sile decydują jednak przede wszystkim polifenole mające działanie przeciwzapalne. To składniki takie jak m.in. kwasy fenolowe, oleuropeina czy luteolina. Oliwa korzystnie działa na układ krążenia - może działać przeciwmiażdżycowo, redukuje poziom trójglicerydów we krwi. Oprócz tego działa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego, chroni przed rozwojem cukrzycy i jest pomocna w przypadku stłuszczenia wątroby.

Oliwa z oliwek wykazuje zatem korzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy czy układ nerwowy. Nie należy też zapominać o wpływie na gospodarkę lipidową organizmu i właściwości antyoksydacyjne.

Zielone warzywa liściaste, pomidory i oliwa z oliwek to jedne z najlepszych produktów dla serca 123RF/PICSEL

Seniorze, do sałatki dodaj obowiązkowo. Wzmocni działanie warzyw

Chociażby ze względu na powyższe właściwości, warto włączyć ją do diety. Oliwę można łączyć z warzywami. To popularne połącznie, które ma wiele korzystnych właściwości dla zdrowia. Warzywa dostarczają witaminy, błonnik pokarmowy i składniki mineralne. Są bogatym źródłem witaminy C, karotenu (prowitaminy A), witamin z grupy B, potasu i polifenoli.

Dodatek oliwy zwiększy przyswajalność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach takich jak A, D, E i K oraz minerałów. Jej obecność z pewnością urozmaici więc posiłek w zdrowe tłuszcze.

Oliwa to nieodłączny składnik sałatek typu greckiego czy włoskiego - nadaje im nie tylko niepowtarzalnego smaku, ale jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Można sięgać nie tylko po tradycyjną oliwę, ale również tę z dodatkiem przypraw.

Oliwa z oliwek sprawdzi się również jako alternatywa dla masła i dodawać ją do pieczywa. Oprócz tego oliwa jest też świetnym dodatkiem do pizzy. Jest też świetną bazą do marynowania ryb i mięs. Co więcej, można ją dodać również do dań z makaronem.

Oliwa z oliwek. Dlaczego nie przesadzać? Oto dzienna dawka

Dziennie zazwyczaj zaleca się spożywanie 2-3 łyżek oliwy z oliwek pochodzącej z pierwszego tłoczenia. Nie należy jednak przesadzać z ilością - jest produktem wysokokalorycznym. Jedna łyżka zawiera ok. 120 kalorii.

Oliwę najlepiej spożywać na surowo 123RF/PICSEL

Dieta seniora. Na co zwrócić uwagę?

Dieta seniora powinna być bogata w składniki odżywcze i odpowiednio zbilansowana. Podstawą powinny być warzywa i owoce dostarczające kluczowych witamin, minerałów i błonnika. Kolejne ważne punkty to produkty pełnoziarniste (chleb, makaron, kasze), chude białko (ryby, drób, chude mięso, rośliny strączkowe), nabiał (mleko, sery, jogurty będące źródłem wapnia) i zdrowe tłuszcze (wspomniana oliwa z oliwek, orzechy, nasiona, awokado działające pozytywnie na serce).

Seniorzy powinni spożywać od 4 do 5 mniejszych posiłków w ciągu dnia. Pomiędzy śniadaniem a obiadem oraz obiadem i kolacją powinni sięgać po lekkie przekąski. Dieta powinna być dopasowana do stanu zdrowia i osobistych upodobań. Ważnym elementem jest również aktywność fizyczna dostosowana do poziomu sprawności.

