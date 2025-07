Ogórki po kaszubsku - co to takiego i dlaczego warto?

Ogórki po kaszubsku to tradycyjny przetwór z regionu Kaszub - chrupiące ogórki konserwowe w słodko‑kwaśnej zalewie z dodatkiem papryki, cebuli, czosnku, korzenia chrzanu i aromatycznych przypraw. To połączenie smaków gwarantuje głęboki, letni aromat zamknięty w słoiku. Świetnie nadają się do obiadu, kanapek, sałatek lub jako przekąska - i są hitem w wersji domowej, bez konserwantów.