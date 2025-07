Dziewczynki też grają w piłkę! Jak wspierać rozwój jej kariery?

Reprezentacja inspiruje przyszłe piłkarki

Radość, duma, nadzieja - takie emocje towarzyszą polskim kibicom, po tym, jak nasze zawodniczki wywalczyły awans na Euro 2025, pokonując Rumunię i Austrię. Udało się to po raz pierwszy w historii kobiecej kadry. Jak powiedziała Weronika Zawistowska, jedna z powołanych do reprezentacji napastniczek: "Przestałyśmy się bać. Uwierzyłyśmy w to, że możemy osiągać sukcesy. Tego nam brakowało. To najważniejsza zmiana, która zaszła w polskiej kobiecej piłce".

Ten turniej to nie tylko gra o wyniki. To impuls dla tysięcy dziewczynek w całym kraju, które po raz pierwszy zobaczą, jak reprezentacja kobiet w biało-czerwonych barwach wchodzi na murawę, by zagrać o mistrzostwo Europy.

Wzorce, które inspirują

12-letnia Nikola Karczewska napisała list do reprezentantki Polski Jolanty Siwińskiej z pytaniem, czy gra w piłkę ma sens. Dziś Karczewska gra w AC Milan i… razem z Siwińską występowały w kadrze. Takie historie pokazują, jak wielką moc ma wsparcie.

Ewa Pajor, Natalia Padilla-Bidas, Ewelina Kamczyk, Adriana Achcińska, Paulina Dudek - to nazwiska, które coraz więcej dziewczynek zna i chce naśladować. Te zawodniczki nie tylko grają - one pokazują, że siła, pasja i kobiecość mogą iść w parze.

Piłkarki mają świadomość, że są wzorem dla młodszych pokoleń. Ich misją jest nie tylko zdobywanie bramek, ale też przekazywanie wartości: odwagi, pracowitości, współpracy. To właśnie ich rosnąca popularność sprawia, że piłka nożna kobiet staje się pełnoprawną częścią sportowego świata. Tymczasem uprawianie konkretnie tej dyscypliny przynosi młodym dziewczynom wiele korzyści.

58 proc. piłkarek przezwyciężyło brak pewności siebie dzięki futbolowi

Dziewczynki wciąż rzadziej są zachęcane do uprawiania sportu, zwłaszcza piłki nożnej. Tymczasem futbol to nie tylko zdrowie fizyczne, ale też ogromny wpływ na psychikę. Raport UEFA "Korzyści psychologiczne i emocjonalne płynące z gry w piłkę nożną dla dziewcząt i kobiet w Europie" pokazują, że grające w piłkę dziewczynki mają wyższą samoocenę, są pewniejsze siebie i mniej przejmują się opinią innych. Aż 58 proc. piłkarek w wieku 13-17 lat przyznało, że futbol pomógł im przezwyciężyć brak pewności siebie.

Piłka nożna to znakomita szkoła życia. Uczy odpowiedzialności, pracy zespołowej, radzenia sobie z presją. Każdy trening, każdy mecz buduje poczucie skuteczności. Każde udane podanie, celny strzał czy wygrany pojedynek to sygnał: "potrafię!". To doświadczenie, które dziewczynki przenoszą później do szkoły, relacji i pracy zawodowej.

Rola rodzica - mądre wsparcie

Wspieranie córki, która chce grać w piłkę, to coś więcej niż zapisanie do klubu i podwożenie na treningi. To codzienna obecność - na boisku, na trybunach, w rozmowach. To docenianie wysiłku, a nie tylko wyniku. To wspieranie pasji, także wtedy, gdy pojawiają się porażki.

Jak robić to mądrze? Pokażmy, że wierzymy w córkę, zauważamy jej postępy i jesteśmy z niej dumni. Bardzo ważne jest nasze zaangażowanie - obecność na meczach daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i ważności. Pamiętajmy, że każdy rozwija się w swoim tempie. Porównywanie do koleżanki z drużyny może podkopać pewność siebie córki. Dzieci potrzebują mierzyć się przede wszystkim z samymi sobą - ze swoją formą sprzed miesiąca, z własnymi celami. W ten sposób rozwijają nie tylko umiejętności sportowe, ale też silny charakter.

PZPN wspiera piłkarki

Dziś piłka nożna dziewcząt w Polsce rośnie w siłę. Polski Związek Piłki Nożnej od lat prowadzi programy, które mają na celu rozwój kobiecego futbolu już od najmłodszych lat, jak kampania "Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku" czy Puchar Tymbarku. Powstają akademie piłkarskie, organizowane są szkolenia, a trenerzy są coraz lepiej przygotowani do pracy z dziewczętami. To wszystko sprawia, że dla młodych piłkarek otwierają się realne ścieżki kariery.

4 lipca 2025 roku w Szwajcarii, gdy rozlegnie się pierwszy gwizdek na Mistrzostwach Europy, będziemy z biciem serca kibicować naszym piłkarkom. Ale to nie tylko mecze - to przełomowy moment. To dowód, że dziewczynki w Polsce mogą marzyć o wielkich stadionach, o biało-czerwonej koszulce, o strzelaniu goli dla kraju. O pisaniu historii kobiecej piłki nożnej.

