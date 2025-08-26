Autorką przepisu jest Melissa z konta Bake by Melissa. Na początku zaskoczyła swoich obserwujących, ponieważ przyzwyczajeni byli oni raczej do przepisów na słodkości, ale sałatka okazała się być tak niebanalna i wyglądała tak pysznie, że wielu Internautów postanowiło jej spróbować. Tego, co stało się później, nikt by się nie spodziewał. Może to za sprawą zachęcającej nazwy - Sałatka Zielonej Bogini - bo która z kobiet nie chce czasem poczuć się bosko? A może to dzięki łatwo dostępnym produktom użytym do jej wykonania? Tak czy owak, ten przysmak zyskał tak ogromną popularność, że filmiki dotyczące zachwytów nad nim mają wielomilionowe odsłony.