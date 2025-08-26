Sałatka Zielonej Bogini to absolutny hit. Zjada się nią cały świat
Sałatka Zielonej Bogini nie przestaje trendować na TikToku. Każdy, kto spróbował tego przysmaku jest nim zachwycony, a przepis wciąż ewoluuje. Nic dziwnego - tiktokowy hit to same łatwo dostępne warzywa, więc nie będziesz mieć żadnego problemu z przygotowaniem, a do tego dostarczysz organizmowi takiej ilości witamin i mikroelementów, że natychmiast poczujesz się jak prawdziwa bogini.
Spis treści:
Przepis na sałatkę z milionowymi zasięgami
Autorką przepisu jest Melissa z konta Bake by Melissa. Na początku zaskoczyła swoich obserwujących, ponieważ przyzwyczajeni byli oni raczej do przepisów na słodkości, ale sałatka okazała się być tak niebanalna i wyglądała tak pysznie, że wielu Internautów postanowiło jej spróbować. Tego, co stało się później, nikt by się nie spodziewał. Może to za sprawą zachęcającej nazwy - Sałatka Zielonej Bogini - bo która z kobiet nie chce czasem poczuć się bosko? A może to dzięki łatwo dostępnym produktom użytym do jej wykonania? Tak czy owak, ten przysmak zyskał tak ogromną popularność, że filmiki dotyczące zachwytów nad nim mają wielomilionowe odsłony.
Co jest takiego wyjątkowego w tej sałatce Zielonej Bogini?
Z pozoru nic, bo co może być wyjątkowego w kapuście i ogórku zielonym? Tak naprawdę całą "robotę" robi tutaj dressing. Zmiksowane w blenderze orzechy, szpinak, w niektórych wersjach też awokado, szczypior, oliwa, i zioła nadają sałatce wyjątkowego zielonego koloru, a smak jest bardzo intensywny. Dodatkowym atutem sałatki jest fakt, że śmiało można zrobić jej więcej, bo nie namaka wodą ani nie więdnie, a wręcz nabiera więcej smaku. Doskonale smakuje solo, jako dip do nachosów i jako dodatek do głównego dania.
Dlaczego warto jeść Sałatkę Zielonej Bogini?
- Źródło witamin i minerałów - kapusta, szpinak i bazylią dostarczają witaminy C, K, kwasu foliowego i żelaza.
- Idealna na odporność i energię - czosnek, szczypiorek i cytryna wspierają układ odpornościowy, a awokado daje zdrowe tłuszcze.
- Lekka, a sycąca - dużo błonnika i zdrowych tłuszczów sprawia, że czujesz się najedzona, ale nie ociężała.
- Wsparcie dla skóry i włosów - antyoksydanty z zielonych warzyw i oliwy poprawiają wygląd cery, a kwasy omega-3 z awokado dbają o elastyczność skóry.
- Łatwa i szybka w przygotowaniu - wystarczy kilka prostych składników i blender.
Sałatka Zielonej Bogini - przepis
Składniki:
- pół główki kapusty
- duży ogórek szklarniowy lub 3-4 gruntowe
- 1/3 szklanki posiekanego szczypiorku
Dressing:
- sok z 1 dużej cytryny
- 4 łyżki oliwy
- łyżka octu winnego (użyłam jabłkowego, ale można użyć też ryżowego)
- ząbek czosnku
- szklanka świeżych liści bazylii
- szklanka świeżego szpinaku
- dojrzałe awokado
- łyżeczka soli
Przygotowanie:
- Warzywa dokładnie myjemy.
- Z kapusty wykrawamy głąb, ogórka nie obieramy.
- Białą kapustę i szczypior siekamy jak najdrobniej, ogórki lub ogórka kroimy w drobną kostkę.
- Wszystkie składniki wkładamy do dużej miski.
- Miksujemy składniki dressingu do uzyskania jednolitego, gładkiego sosu.
- Na końcu sos dodajemy do miski z posiekanymi składnikami.
- Wszystko bardzo dokładnie mieszamy.
- Sałatka smakuje najlepiej drugiego dnia, gdy smaki się przegryzą.