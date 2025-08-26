Najpiękniejszy dworzec w Polsce z nagrodą. Świat zachwyca się tą bryłą

Oprac.: Natalia Jabłońska

Polski dworzec został właśnie wybrany najpiękniejszym na świecie. Architekci nie są zaskoczeni, bo bryła zdobyła już mnóstwo nagród, zachwyca nowoczesnością i ekologicznymi rozwiązaniami. Gdzie można ją podziwiać?

Dworzec w Lublinie zachwyca formą
Dworzec w Lublinie zachwyca formą MIROSLAW STELMACH/REPORTEREast News

Najpiękniejszy polski dworzec to Dworzec Metropolitalny w Lublinie, otwarty na początku 2024 roku. Zlokalizowany jest naprzeciwko zabytkowej stacji PKP Lublin Główny i pełni funkcję centralnego węzła komunikacyjnego dla miasta i regionu. Teraz ochrzczony został najpiękniejszym dworcem świata!

Polski dworzec najpiękniejszy na świecie. Kosmiczna bryła

Dworzec w Lublinie okrzyknięty został już najpiękniejszym w Polsce, a teraz także na świecie! Obiekt zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym "World Architecture Festival Award".

Budynek dworca wyróżnia się lekką, otwartą formą - dwukondygnacyjny pawilon wsparty jest na ażurowych słupach, które przypominają drzewa. Dach budynku dostępny jest zarówno dla podróżnych jak i mieszkańców czy turystów.

Za projekt odpowiada pracownia Tremend. Architektka Magdalena Federowicz-Boule powiedziała w wywiadzie dla serwisu "Architektura-Murator", że obiekt składa się z większej, zewnętrznej bryły, w której zamknięta jest druga, mniejsza - niczym pudełko w pudełku. Dworzec jest więc nie tylko bardzo nowoczesny, ale dodatkowo udało się ograniczyć jego koszty ogrzewania i poprawić efektywność energetyczną.

Nowoczesny budynek dworca autobusowego w Lublinie z wyraźnym napisem na fasadzie, oryginalnymi podświetlonymi konstrukcjami dachowymi oraz zieloną ścianą będącą elementem ekologicznego designu, otoczony uporządkowaną przestrzenią miejską z ławkami i ro...
Dworzec w Lublinie zdobywa kolejne nagrody Jacek Bodzak/REPORTEREast News

Dworzec w Lublinie zachwyca architektów i mieszkańców

Twórcy dworca zaprojektowali go tak, by naturalne światło i proste linie prowadziły podróżnych przez kolejne strefy aż na zielony dach, który pełni funkcję miejskiego tarasu. Przestrzeń wokół dworca została uporządkowana, wyodrębniono strefy dla pieszych oraz rowerzystów, a także "Kiss & Ride". Tym sposobem dworzec stał się unikalnym miejscem spotkań - nie brakuje tu ławeczek i miejsc do spacerowania.

Najpiękniejszym polskim dworcem zachwycają się nie tylko architekci, ale także mieszkańcy. "Architektura-Murator" informuje, że doceniają oni ciekawy styl i nowoczesny charakter budynku i już dziś patrzą na niego jak na piękną wizytówkę miasta.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor KamykINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze