Nowe pokolenie piłkarek

W piłce nożnej dziś tryumfy święci Ewa Pajor i to ona "wychowuje" kolejne pokolenie piłkarek. A możliwości w tym sporcie dla kobiet robią się coraz większe. Dzięki inicjatywom PZPN, takim jak program grantowy "Kobiety w grze", rośnie liczba miejsc, gdzie dziewczynki mogą trenować, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i rozwijać swoje talenty. A to nie tylko sport - to edukacja emocjonalna, społeczna i fizyczna, która zostaje z nimi na lata.

Program "Kobiety w grze" to inicjatywa Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN, której celem jest wsparcie finansowe projektów rozwojowych w obszarze piłki nożnej kobiet na poziomie województw, powiatów i gmin. To realna pomoc dla klubów z niższych klas rozgrywkowych w całej Polsce. Obejmuje III, IV i V ligę kobiet, kobiece kluby młodzieżowe oraz kobiece sekcje piłkarskie w klubach męskich z poziomu III, IV ligi i klas niższych. To właśnie w takich miejscach rodzą się piłkarskie talenty.

Czym jest program "Kobiety w grze"?

PZPN wspiera dziewczynki i kobiety poprzez takie działania jak program grantowy „Kobiety w grze”: fot. Mateusz Słodkowski / Cyfrasport materiały promocyjne

W ramach programu kluby mogły ubiegać się o dofinansowanie do 20 000 zł na działania promujące i rozwijające kobiecą piłkę nożną. Mowa tu o organizacji turniejów, festynów, współpracy ze szkołami czy szkoleniu młodych zawodniczek i trenerek. Co najważniejsze - środki te mają wspierać działania oddolne i lokalne.

- Bardzo nam zależy, aby strumień finansowania skierowany był na szereg inicjatyw oddolnych, które przyczynią się do popularyzacji i promocji piłki nożnej dziewcząt. Założenia niniejszego programu znakomicie wpisują się w tę strategię - powiedział Grzegorz Stefanowicz, Dyrektor Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN.

Program wpisuje się w szerszą strategię budowania równości w sporcie i pokazuje, że każda dziewczynka - bez względu na miejsce zamieszkania - może otrzymać szansę na sportowy rozwój. To szczególnie ważne w małych miejscowościach, gdzie dostęp do treningów bywa ograniczony. Druga edycja programu grantowego "Kobiety w grze" zaplanowana jest na jesień 2025.

Festiwale piłkarskie

Zdjęcie z festiwalu piłkarskiego dla dziewczyn: fot. Piotr Cichowski / Wielkopolski ZPN materiały promocyjne

Nie każdy krok w futbolu musi zaczynać się od regularnych treningów. PZPN rozwija kampanię "Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku", której integralną częścią są festiwale piłkarskie dla dziewczynek organizowane w każdym województwie.

To jednodniowe wydarzenia pełne piłkarskich animacji, konkursów z nagrodami, rodzinnych atrakcji i spotkań z zawodniczkami. Mają na celu pokazanie, że futbol to nie tylko rywalizacja - to wspólnota, zabawa i przestrzeń do wzmacniania pewności siebie.

- W Polskim Związku Piłki Nożnej jesteśmy przekonani, że piłka nożna to sport dla wszystkich. Dlatego - poprzez takie wydarzenia jak festiwale piłkarskie - chcemy zachęcić dziewczynki do spróbowania swoich sił. Podczas tych dni tworzymy przestrzeń pełną uśmiechu, aktywności i wspólnoty - powiedział Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

W tym roku niektóre festiwale odbyły się w miastach, które gościły mistrzostwa Europy Kobiet U-19. Dzięki temu młode uczestniczki mogły poczuć atmosferę wielkiego futbolu i uwierzyć, że może on stać się także ich drogą.

Puchar Tymbarku - trampolina do reprezentacji

Finał XXV edycji Pucharu Tymbarku: fot. Cyfra Sport materiały promocyjne

Jeśli myślimy o długofalowym rozwoju młodych zawodniczek, nie sposób pominąć legendarnego Pucharu Tymbarku - turnieju, który od 25 lat odkrywa piłkarskie talenty. To właśnie tutaj swoje pierwsze gole zdobywały dziś znane reprezentantki Polski, jak Ewa Pajor czy Paulina Dudek.

- Puchar Tymbarku zrobił wspaniałą rzecz dla futbolu kobiecego. Te rozgrywki docierają do mentalności, dotykają aspektów społeczno-socjologicznych i na przestrzeni lat spowodowały realną zmianę. Widać, że coraz więcej dziewczynek gra w piłkę, czuć rosnące zaangażowanie całych rodzin i coraz większą dostępność tego sportu w Polsce. Turniej wychował nam nie tylko reprezentantki Polski, ale przede wszystkim wychował pokolenia ludzi obytych z piłką w wykonaniu dziewczynek, dla których jest to całkowicie naturalna rzecz - mówiła Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet.

Z roku na rok w turnieju bierze udział coraz więcej drużyn dziewczęcych, co świadczy o rosnącej popularności kobiecego futbolu wśród najmłodszych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż o 28 proc. więcej drużyn dziewczęcych niż rok temu. Dziewczyny stanowią już 24 proc. uczestników turnieju. Puchar Tymbarku to nie tylko zawody - to okazja, by pokazać się skautom, dostać się do Akademii Młodych Orłów i… kto wie, być może kiedyś trafić do reprezentacji Polski?

Wspierając nasze córki w sportowych marzeniach, dajemy im nie tylko możliwość rozwoju fizycznego, ale także wzmacniamy ich charakter, poczucie wartości i społecznej przynależności. Dzięki programowi "Kobiety w grze", festiwalom w ramach kampanii "Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku" i rozgrywkom takim jak Puchar Tymbarku, PZPN realnie zwiększa dostępność futbolu dla dziewczynek w Polsce.

Płatna współpraca