Od nowego roku rosną też opłaty lokalne. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 2,7%, co w przeliczeniu na konkretne mieszkania może oznaczać wzrost o kilka złotych rocznie, jednak w przypadku większych nieruchomości, takich jak domy jednorodzinne, podatek ten stanie się bardziej odczuwalny. Do tego dochodzi wyższa opłata za psa, która w 2025 roku wzrośnie do 178,26 zł, a także podatek uzdrowiskowy w miejscowościach turystycznych, który skoczy z 6,21 zł do 6,38 zł za każdy dzień pobytu.