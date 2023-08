50-letnia Heidi Klum pokazała wysportowane ciało. Co za brzuch!

Klaudia El Dursi pochwaliła się wysportowaną figurą. Fani nie mogą oderwać oczu

Kelly z Beverly Hills 90210 ma trzy córki, które wyrosły na piękne kobiety. Podobne do matki?

Te gwiazdy zachwyciły na ramówce Polsatu. Ale kreacje

Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się radosną nowiną. Jej rodzina wkrótce się powiększy

Jak rozwijała się kariera Heidi Klum?

Heidi Klum jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych na świecie modelek. Swoją karierę rozpoczęła już jak 18 letnia dziewczyna. Drzwi do sławy otworzyła jej wygrana w konkursie do magazynu "Petra" - niedługo potem wyjechała do Paryża, a następnie zamieszkała w Nowym Jorku. Na swoim koncie ma ogromną liczbę sesji okładkowych dla najbardziej prestiżowych pism m.in. "Vogue", "Elle", "Harpers Bazzar", "Glamour", "InStyle", "Marie Claire", "Sports Illustrated", "GQ".

Obecnie 50-letnia Niemka mieszka w Los Angeles i jest jedną z najbardziej znanych modelek Victoria's Secret. Prowadzi również program "Project runway" oraz "Top model". Tworzy także profil w mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją obecnie ponad 11 mln obserwujących. Tam gwiazda pokazuje niekiedy kulisy swojej pracy, ale również dzieli się relacjami z podróży, na które zawsze znajduje czas.

Reklama

Zobacz też: Heidi Klum w dżinsowym total looku. Ale zestaw

Heidi Klum pokazała ciało w skąpym bikini. Figura jak u nastolatki

Jak wiemy z Instagrama, Heidi Klum od kilku dni przebywa na włoskiej wyspie Capri, gdzie wybrała się wraz z mężem - Tomem Kaulitzem. Przeglądając zdjęciach i filmiki, które publikuje na swoim profilu można stwierdzić, że zakochani bawią się tam wyśmienicie. Pływają łódką, zwiedzają zakątki wyspy na skuterze i oczywiście zażywają kąpieli w morzu. 50-letnia Klum nie mogła nie wykorzystać okazji na zaprezentowanie swojego zadbanego ciała w skąpym bikini. Zdjęcie, które zamieściła na profilu zrobiło w sieci furorę. 50-letnia gwiazda pokazała wysportowany brzuch, a także wyrzeźbione ramiona i nogi.

Instagram Post Rozwiń

Można z powodzeniem stwierdzić, że wygląda przynajmniej 20 lat młodziej.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń