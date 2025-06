Powodów zmiany nazwiska w przypadku gwiazd i celebrytów jest przynajmniej kilka. Nie każdy urodził się z nazwiskiem, które jest dźwięczne, łatwe do zapamiętania i możliwe do wymówienia zagranicą. Aktorzy, piosenkarze czy dziennikarze decydują się więc na zmianę dla poprawienia swojego wizerunku i zwiększenia szansy zrobienia kariery poza granicami Polski.

Część znanych osób zmieniła swoje nazwisko również dlatego, że to, z którym się urodzili było w pewnym stopniu ośmieszające czy zabawne. A po co dawać mediom i antyfanom pożywkę do żartów?