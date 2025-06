22 czerwca to dla Anny i Roberta Lewandowskich wyjątkowa data. Para w tym roku świętowała 12. rocznicę ślubu i postanowiła uczcić ten dzień romantyczną kolacją.

"Życzę Wam, by miłość, którą dzielicie, była nadal siłą, która prowadzi Was przez życie. Wszystkiego najwspanialszego", "Jacy piękni. Miłości, wyrozumiałości i wsparcia na dalsze lata", "Gratulacje Kochani z okazji 12. rocznicy!", "Gratulacje dla Was. Miłości i wzajemnego wsparcia na kolejne lata. Przepiękne kwiaty" - komentowali internauci.