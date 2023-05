Spis treści: 01 Beata Kozidrak: dieta. Oto sekret jej szczupłej sylwetki

02 Jak Beata Kozidrak dba o swoją figurę? Postawiła na specjalną dietę

03 Beata Kozidrak zdradza sekret swojej figury. "Dania dostosowane do mnie"

Beata Kozidrak: dieta. Oto sekret jej szczupłej sylwetki

Beata Kozidrak jest bezsprzecznie jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Od lat zachwyca potężnym głosem, będąc prawdziwą gwiazdą estrady. To jednak jej niejedyny atut. 62-letnia gwiazda może pochwalić się wspaniałą figurą, której pozazdrościć może jej niejedna młodsza koleżanka z branży.

W wielu wywiadach artystka podkreślała, że najlepszą formą dbania o sylwetkę są dla niej występy na scenie oraz lekka aktywność fizyczna. Gwiazda wskazywała wówczas, że uwielbia pływanie oraz rower. Wkrótce jednak Beata Kozidrak musiała wdrożyć do swojego życia specjalną dietę. Zrobiła to nie tyle z uwagi na upragnioną sylwetkę, co swoje zdrowie.

Zdjęcie Jak Beata Kozidrak dba o swoją figurę? Postawiła na specjalną dietę / Piotr Andrzejczak / MWMedia

Jak Beata Kozidrak dba o swoją figurę? Postawiła na specjalną dietę

Artystka z przeszłości miała mieć problemy z nadciśnieniem, przez co skorzystała z pomocy dietetyczki, która skomponowała jej specjalny jadłospis. Dzienna norma kaloryczna diety Beaty Kozidrak nie przekracza 1500 kalorii.

W jednym z wywiadów Beata Kozidrak zdradziła jednak, że przykłada dużą wagę do śniadań. Te mają być dla niej najważniejszych posiłkiem w ciągu dnia, będąc zazwyczaj bardzo obfite - tak, aby przez długi czas mieć poczucie sytości. Gwiazda zdradziła również, że z jej diety zupełnie zniknął cukier.

Beata Kozidrak zdradza sekret swojej figury. "Dania dostosowane do mnie"

"Na szczęście nie jestem łakomczuchem, nie jem zbyt wielu słodyczy, więc daję radę. Moje dania są eko, dostosowane do mnie. Ale jem wszystko, mój organizm sam mi mówi, na co ma ochotę" - zdradziła w rozmowie z serwisem plotek.pl Beata Kozidrak.

Artystka podkreśla, że nie odmawia sobie niczego, nawet majonezu. Jej ulubioną potrawą jest pieczony indyk z sosem żurawinowym i ziemniakami.

