Spis treści: 01 Jak Doda dba o sylwetkę?

02 Doda pije ten napój przed śniadaniem. Wybiera go zamiast kawy

03 Bądź jak Doda. Pij ziółka dla zdrowia

Doda od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Jej ostatni album "Aquaria" spotkał się z ciepłym przyjęciem i zrobił niemałe zamieszanie na polskim rynku muzycznym. Pomimo upływu lat, gwiazda zachwyca perfekcyjną sylwetką, a fani i fanki dopytują, jak dba o swoje ciało.

Jak Doda dba o sylwetkę?

Zdjęcie Doda to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek / Jacek Kurnikowski / AKPA

Doda podkreśla, że jej figura i wygląd to przede wszystkim zasługa zdrowej, zbilansowanej diety i regularnej aktywności fizycznej. Dochodzą do tego również geny i zdrowy tryb życia. Od dawna nie je cukru i nabiału.

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w programie "Hejt Park" przyznała, że od wielu lat nie pije alkoholu. - Uważam, że kobiety po 30. roku życia nie powinny w ogóle pić alkoholu i jeść czerwonego mięsa - oceniła. Piosenkarka powiedziała, że alkohol psuje urodę. - Odkąd wykluczyłam te dwie rzeczy to po prostu... samo to mówi za siebie.

W jednym z wpisów na Instagramie zdradziła też, że jedynym odstępstwem od diety jest zupa pomidorowa jej mamy.

- Dziś mam 38 lat i ciało dwudziestolatki, ale nie wystarczyłyby mi same geny po ojcu sportowcu. Ruch dwa razy w tygodniu, dyscyplina, higieniczny tryb i dieta, która jest moim stylem życia, dały mi ten efekt - napisała na Instagramie.

Doda pije ten napój przed śniadaniem. Wybiera go zamiast kawy

Artystka ponoć codziennie przestrzega porannego rytuału żywieniowego. Chociaż ta pora wielu z nas nieodłącznie kojarzy się ze smakiem kawy, u Dody jest nieco inaczej. Wokalistka nie pije kawy, a zamiast niej wybiera inny napój. Gwiazda sięga po napary ziołowe, które mają dobry wpływ na układ pokarmowy i przemianę materii. O ich zbawiennym wpływie na zdrowie wiadomo nie od dziś - regenerują organizm i mają dobry wpływ na włosy czy paznokcie.

Zioła warto pić przez cały rok i robić to regularnie. Takie herbatki pomagają usunąć z organizmu toksyny i są pełne antyoksydantów. Do listy warto dodać też usprawnienie pracy serca, stymulację krążenia, obniżenie poziomu cholesterolu i poprawę funkcji naczyniowych. A to z pewnością sprzyja poprawie stanu zdrowia.

Bądź jak Doda. Pij ziółka dla zdrowia

Zdjęcie Herbatki ziołowe pomogą na różne dolegliwości / 123RF/PICSEL

Zwyczaj picia herbat ziołowych warto włączyć do naszych codziennych rytuałów. Regularne ich picie przyniesie pozytywne efekty dla naszego zdrowia. Warto jednak pamiętać o tym, by pić je zgodnie z zaleceniami i nie przesadzać.

Jakie zioła warto pić dla zdrowia i urody?

Pokrzywa - zawiera wapń, fosfor, magnez, mangan, żelazo, krzem i potas oraz witaminy A, B2, C, E i K. Regularne picie herbatki z pokrzywy korzystnie wpływa na włosy i paznokcie, poprawia wygląd skóry, reguluje pracę nerek, oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia układ odpornościowy. Prawdziwy napój orkiestra!

- zawiera wapń, fosfor, magnez, mangan, żelazo, krzem i potas oraz witaminy A, B2, C, E i K. Regularne picie herbatki z pokrzywy korzystnie wpływa na włosy i paznokcie, poprawia wygląd skóry, reguluje pracę nerek, oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia układ odpornościowy. Prawdziwy napój orkiestra! Skrzyp polny - pomaga przy schorzeniach układu moczowego i nerek, jak i przy stanach zapalnych jamy ustnej. Jego regularne picie zapobiega krwawieniu dziąseł, jak i pomaga w problemach z miażdżycą czy nadciśnieniem,

- pomaga przy schorzeniach układu moczowego i nerek, jak i przy stanach zapalnych jamy ustnej. Jego regularne picie zapobiega krwawieniu dziąseł, jak i pomaga w problemach z miażdżycą czy nadciśnieniem, Melisa - któż z nas nie zna tego intensywnego zapachu? Zioło słynie przede wszystkim ze swoich uspokajających właściwości, działa też antybakteryjnie,

- któż z nas nie zna tego intensywnego zapachu? Zioło słynie przede wszystkim ze swoich uspokajających właściwości, działa też antybakteryjnie, Lipa - picie herbatki z lipy korzystnie wpływa na górne drogi oddechowe, a dzięki zawartości olejków eterycznych działa uspokajająco,

- picie herbatki z lipy korzystnie wpływa na górne drogi oddechowe, a dzięki zawartości olejków eterycznych działa uspokajająco, Rumianek - działa kojąco i łagodząco. Pomaga na uporczywe migreny i nerwobóle, zmniejsza też intensywność bólów menstruacyjnych. Rumianek ma dobry wpływ na pracę nerek i jest pomocny przy dolegliwościach ze strony układu pokarmowego,

- działa kojąco i łagodząco. Pomaga na uporczywe migreny i nerwobóle, zmniejsza też intensywność bólów menstruacyjnych. Rumianek ma dobry wpływ na pracę nerek i jest pomocny przy dolegliwościach ze strony układu pokarmowego, Czystek - zapobiega infekcjom, wzmacnia odporność, ma działanie detoksykujące. Regularne picie herbatki z czystka z pewnością poprawi nasze zdrowie i samopoczucie.

