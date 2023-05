Królowa Kamila długo czekała na sympatię Brytyjczyków

Gwiazdy Księżna Kate po koronacji pojawiła się publicznie z dziećmi. Zachwyciła zebranych Początki Kamili Parker Bowles w rodzinie królewskiej nie były łatwe ze względu na pogłoski o romansie z Karolem, który był w związku małżeńskim z Dianą. Na sympatię Brytyjczyków musiała więc nieco poczekać. Elżbieta II kilka miesięcy przed śmiercią zdecydowała, że gdy Karol wstąpi na tron, jego żona zacznie nosić tytuł "królowej małżonki", a nie jak wcześniej zdecydowano "księżnej małżonki". Od 6 maja 2023 roku Kamila jest po prostu królową.

Po latach, gdy emocje po wszelkich spekulacjach dotyczących romansu z Karolem opadły, Kamila zaczęła zdobywać przychylność Brytyjczyków. Od dawna prezentuje monarchię wraz z Karolem podczas oficjalnych wystąpień, a więc od lat jest na oczach niemal całego świata. Nie tylko jej stroje i gesty są skrupulatnie analizowane, ale także jej forma. Jak się okazuje, 75-letnia królowa Kamila szczególnie dba o swoje zdrowie i samopoczucie.

Zdjęcie Początki Kamili Parker Bowles w rodzinie królewskiej nie były łatwe ze względu na pogłoski o romansie z Karolem / Rex Features / East News

Jak królowa Kamila dba o zdrowie i kondycję?

Królowa Kamila przede wszystkim stawia na aktywność fizyczną. Codziennie kontroluje ilość wykonanych kroków za pomocą specjalnej sportowej opaski na rękę. Wybiera różnego rodzaju ćwiczenia i chętnie spaceruje. Poza tym każdego ranka tańczy. Kamila podczas trwania pandemii koronawirusa zdecydowała się na balet, by mimo lockdownu móc aktywnie spędzać czas.

Poza tym królowa Kamila zwraca uwagę na to, co je i dba, by jej dieta była zbilansowana. Robi to od lat i stara się dostarczać wraz z pożywieniem odpowiednich witamin i składników odżywczych. W związku z tym je spore ilości owoców i warzyw. Kamila wraz z mężem uprawia przydomowy ogródek, w którym można znaleźć m.in. białe brzoskwinie. Zdaniem ekspertów królowa stawia na dietę śródziemnomorską, co przekłada się na wygląd jej cery i sylwetki.

