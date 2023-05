Samantha Markle Grant uważa, że zachowanie jej siostry w tym momencie jasno pokazuje kryzys w związku i wieszczy jego kres. Meghan odmówiła Harry’emu pocałunku, co zdaniem Samanthy jest bardzo nietypowe.

“Na wszystkich wcześniejszych zdjęciach widać, że tęskniła za jego bliskością. Ciągle kładła na nim ręce, chwytała go za dłonie, dotykała pleców... Czy to jest symbol separacji? To wygląda na deklarację z jej strony, że w tej chwili nie ma ochoty go dotykać" - powiedziała Samantha Grant w wywiadzie dla GB News.



Harry samotnie weźmie udział w koronacji Karola III

O kryzysie związku dyskutowały media już wcześniej, gdy gruchnęła wieść, że Harry bez żony i dzieci weźmie udział w koronacji Karola III. Jednak książę ma spędzić w Wielkiej Brytanii jedynie 24 godziny, po czym chce wracać do żony, na prywatne urodziny ich syna — Archiego.



Komentatorzy, którzy śledzą sytuację brytyjskiej monarchii, uważają natomiast, że decyzja o samotnym udziale Harry’ego w koronacji była z ich strony doskonałym zabiegiem. Para jasno stawia tym samym granice między swoim życiem prywatnym a funkcjonowaniem w ramach rodziny królewskiej, jednocześnie nie odcinając się całkowicie od “royalsów".

Samantha i Meghan pokłócone

Jednocześnie warto dodać, że siostra Meghan Markle swoje domysłu snuje jedynie na podstawie doniesień medialnych, gdyż kobiety od 2014 roku nie mają ze sobą kontaktu. Samantha pozwała nawet młodszą siostrę do sądu, żądając odszkodowania za zniesławienie, jakiego miała dopuścić się Meghan udzielając wywiadu na temat ich dzieciństwa. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule: “ Meghan Markle ma kolejny powód do świętowania. Uniknie sądu ".