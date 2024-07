We wrześniu na antenie zagości niezwykły program, w którym dorosłe dzieci szukają miłości dla swoich rodziców singli. A to wszystkie pod okiem doskonale znanej Kasi Cichopek, która powraca do Polsatu.

Dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Zdecydują się, aby przez kilka tygodni poznawać i odkrywać siebie nawzajem, budować relacje, i zaskakiwać w zupełnie nowych okolicznościach. Uczestnicy programu to doświadczeni przez życie 40 i 50-latkowie, których historie staną się bliskie niejednemu widzowi. "Moja mama i twój tata" to także program o pięknych emocjach, relacjach z najbliższymi, ale także o trudach codzienności.

Dzieci zamieszkają w drugim domu, w którym na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. To one będą miały największy wpływ na życie swoich matek i ojców. Wreszcie - inaczej niż w życiu, to dzieci ostatecznie dadzą akcept rodzącym się uczuciom. Bo - jak mówi jeden z uczestników "W życiu wszystko łatwiejsze jest we dwoje".