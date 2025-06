Amerykańska sieć restauracji fast food KFC zamknęła w Danii wszystkie swoje restauracje - łącznie jest ich w tym kraju jedenaście. To pokłosie afery, która ujrzała światło dzięki dziennikarzom programu "Kontant" duńskiej telewizji DR.

Na podstawie rozmów z byłymi pracownikami restauracji reporterzy ustalili, że w lokalach KFC na terenie Danii dochodziło do bardzo poważnych naruszeń związanych z bezpieczeństwem żywości. Proceder polegał na drukowaniu nowych etykiet z późniejszą datą ważności , które przyklejano na przeterminowane paczki z kurczakam i , oraz na paczki z drobiem ze zbliżającym się końcem daty przydatnej do spożycia .

Co więcej, duńscy menadżerowie restauracji KFC regularnie prowadzili między sobą korespondencję na jednym z wewnętrznych komunikatorów, ustalając, jak ma wyglądać fałszowanie. Michael Rosenmark z duńskiego urzędu ds. żywności przyznał oficjalnie, że zebrane dowody mogą świadczyć, że fałszowanie etykiet mogło trwać latami .

Po ujawnieniu skandalu przez dziennikarzy Duńska Administracja Weterynaryjna i Żywnościowa przeprowadziła szereg kontroli we wszystkich jedenastu restauracjach KFC w Danii. Warunki panujące w czterech lokalach określono jako niezadowalające, natomiast w pozostałych siedmiu, zdaniem inspektorów, były one neutralne w skali standardów higieny stosowanej przez agencję. W raporcie wskazywano m.in. na brudne lodówki do przechowywania mięsa, pleśń czy pajęczyny.