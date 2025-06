Ziaja sport – ekspresowe wsparcie i nawilżenie skóry

Artykuł sponsorowany

NMF to naturalny czynnik nawilżający obecny w najbardziej zewnętrznej i widocznej warstwie skóry. Jest złożony z substancji odpowiedzialnych za utrzymanie wody w naskórku. Nowa seria firmy Ziaja to ekspresowe wsparcie i nawilżanie z powierzchni skóry do środka. To także mocna dawka nawilżających minerałów wody morskiej oligopeptydy i oligosacharydy dla wzmocnienia barierowości skóry.