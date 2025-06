Aktywność węży w Polsce rozpoczyna się już w kwietniu, kiedy temperatura przy gruncie zaczyna przekraczać 7°C. To moment wyjścia z zimowisk, rozpoczęcia godów i intensywnego żerowania po miesiącach hibernacji. Wiosną i na początku lata najłatwiej zaobserwować zaskrońca zwyczajnego, gniewosza plamistego oraz żmiję zygzakowatą - trzy najczęściej występujące w Polsce gatunki. Od czerwca do sierpnia ich aktywność jest najwyższa w całym roku: w ciągu dnia spędzają nawet kilkanaście godzin na poszukiwaniu pokarmu, korzystając z dużej dostępności gryzoni, żab i piskląt. W tym czasie coraz częściej zapuszczają się w okolice domów, zwłaszcza jeśli na granicy posesji znajduje się oczko wodne, wilgotna rabata lub gęsto zarośnięty trawnik .

Zaskrońce preferują działki z wodą, bo żywią się głównie płazami i drobnymi rybami. Gniewosze plamiste częściej przebywają w miejscach nasłonecznionych i suchych , gdzie łatwiej o jaszczurki i padalce. Żmija zygzakowata pojawia się w ogrodach graniczących z nieużytkami i terenami leśnymi, choć często wystarcza jej cichy i spokojny fragment powierzchni pod tarasem lub niewielka pryzma porzuconych materiałów budowlanych. Rzadko widywany wąż Eskulapa, największy z krajowych gatunków, może pojawić się w sadach przylegających do lasów bukowych, choć jego występowanie ogranicza się niemal wyłącznie do południowo-wschodnich rejonów kraju .

Częstotliwość kontaktów człowieka z wężami rośnie także z powodu zmian klimatycznych. Wydłużenie sezonu wegetacyjnego sprawiło, że zwierzęta pozostają aktywne nawet do drugiej połowy września. Najwięcej zgłoszeń dotyczących pojawienia się gadów pochodzi z regionów, gdzie posesje są luźno zabudowane i nieogrodzone - jak na nizinach Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Ogrody niepielęgnowane, z wysoką trawą na obrzeżach i porzuconym drewnem opałowym, tworzą optymalne warunki do zasiedlenia. Co istotne - niektóre osobniki wracają w te same miejsca przez kolejne lata, kierując się pamięcią zapachową i rozpoznawalnym układem terenu.