Agata Rubik i Piotr Rubik od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Są przykładem, że różnica wieku w związku nie jest przeszkodą. Para wspólnie wychowuje dwie córki. Helena przyszła na świat w 2009 roku, a Alicja cztery lata później.



Obecnie Agata i Piotr Rubikowie są jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich ślubem w 2008 roku żyła cała Polska. Gdy się poznali, media rozpisywały się o różnicy wieku, ale para udowodniła otoczeniu, że to wcale nie ma dla nich znaczenia.

Agata Rubik chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoją codziennością. Tym razem postanowiła wrócić pamięcią do czasów sprzed ślubu. Postanowiła opublikować zdjęcie, które jako pierwsze wysłała przyszłemu mężowi. Wyznała, że pozując, miała 16 lub 17 lat. "Patrzcie co znalazłam! Z cyklu sentymentalna sobota - perełka. To zdjęcie wysłałam jako pierwsze Piotrowi, żeby miał do czego wzdychać..." - napisała pod postem.



Na komentarz męża nie trzeba było długo czekać. "Wzdychałem z zachwytu i zdychałem z tęsknoty" - odpowiedział Piotr Rubik. Internauci nie kryli zachwytu i oczywiście nie szczędzili miłych słów. Agata Rubik została zasypana komplementami. Ponadto nie zabrakło głosów, że na ujęciu wygląda identycznie jak młodsza córka Alicja.

