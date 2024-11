Nowy tydzień „Bitwy o palety”. Kto powalczy w poniedziałkowym odcinku?

Tomek prowadził już od dawna biznes paletowy, a Grzegorz całe życie spędził w budowlance, po czym dołączył do biznesu kolegi. Tomasz ma duże doświadczenie, fachu uczył się od ojca, który 20 lat handlował w Niemczech rzeczami posprzedażowymi.

Sprzedają przez interenet i stacjonarnie w sklepie. Wolą sprzedawać w deatalu choć kupują towar tirami. Najlepiej schodzi i nich sprzęt AGD. Potrafią zaryzykować wiele i kupić towar, bo uważają, że mają nosa do palet. Choć czasami trafiają się np. palety z książkami kucharskimi po niemiecku.

Wspólnie handlują częściami samochodowymi. Kupują palety, tiry zależy co się trafi. Symeon jest lepszy w sprzedaży a Wojtek w kupowaniu. "Ma nosa" do wyszukiwania okazji i promocji. Obaj mają smykałkę do interesów, potrafią sprzedać części samochodowe z dużym zyskiem.