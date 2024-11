Mikroplastik to drobne cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm. To resztki zutylizowanych odpadów, np. popularnych butelek PET, plastikowych opakowań czy zabawek. To również drobinki ścierających się opon, cząsteczki kosmetyków i detergentów do prania czy włókien, z których produkowana jest odzież. Warto wiedzieć, że mikroplastik znajduje się również w tworzywach wykorzystywanych do produkcji torebek do herbaty czy ryżu.