Spis treści: 01 Jak przygotować instalację ogrodową do zimy? Nie pomijaj tego kroku

02 Ochrona kranów i rur przed niskimi temperaturami

03 Regularne kontrole i konserwacja instalacji. To kluczowy krok

Jak przygotować instalację ogrodową do zimy? Nie pomijaj tego kroku

Przygotowanie instalacji ogrodowej do zimy powinno rozpocząć się od odcięcia dopływu wody do kranów zewnętrznych. To podstawowy krok, który może uchronić przed pęknięciem rur. W tym celu należy zakręcić główny zawór doprowadzający wodę do instalacji na zewnątrz. Następnie konieczne jest opróżnienie rur z resztek wody, która mogłaby zamarznąć.

Aby to zrobić, wystarczy otworzyć wszystkie krany ogrodowe i pozwolić wodzie swobodnie wypłynąć. Warto również użyć sprężonego powietrza, aby upewnić się, że woda została całkowicie usunięta z instalacji.

Reklama

Zamrożona woda zwiększa swoją objętość, co może prowadzić do pęknięcia rur nawet przy minimalnej ilości pozostałej cieczy. Dlatego tak istotne jest, aby przed nadejściem mrozów dokładnie opróżnić wszystkie zewnętrzne instalacje wodne. Pamiętajmy także o odłączeniu i opróżnieniu węży ogrodowych, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Zobacz również: Wyrób sobie jeden nawyk. Rachunki za ogrzewanie spadną

Ochrona kranów i rur przed niskimi temperaturami

Po opróżnieniu instalacji warto pomyśleć o dodatkowej ochronie przed zimnem. Na rynku dostępne są różnorodne izolacyjne ochraniacze, które można łatwo zamontować na zewnętrznych kranach. Najlepszym rozwiązaniem będą specjalne piankowe osłony lub styropianowe nakładki, które chronią metalowe elementy przed bezpośrednim kontaktem z mrozem.

W regionach o szczególnie surowych zimach dobrym rozwiązaniem są także elektryczne taśmy grzewcze. Choć wymagają one zużycia energii elektrycznej, są znacznie tańszym rozwiązaniem niż koszty naprawy pękniętych rur. Taśmy te owija się wokół rur, a następnie podłącza do źródła zasilania. Dzięki temu utrzymują one dodatnią temperaturę w instalacji, zapobiegając zamarzaniu wody.

Jednak jeśli zależy nam na długoterminowym rozwiązaniu, warto zainwestować w krany mrozoodporne, które są zaprojektowane tak, aby nie dopuszczać do zamarznięcia wody nawet w bardzo niskich temperaturach.

Zdjęcie Przygotowując ogród do zimy musimy zadbać nie tylko o rośliny / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Koniecznie zrób to przed sezonem grzewczym. Przyda się stara gazeta i popiół

Regularne kontrole i konserwacja instalacji. To kluczowy krok

Zabezpieczenie instalacji przed zimą to nie wszystko — równie ważne są regularne kontrole stanu rur i kranów podczas zimowych miesięcy. Nawet najlepiej zabezpieczone instalacje mogą wymagać drobnych napraw, dlatego warto raz na jakiś czas sprawdzić stan izolacji. Jeżeli zauważymy, że warstwa izolacyjna uległa uszkodzeniu, niezwłocznie musimy ją wymienić, aby zapobiec ewentualnym awariom.

Po zakończeniu sezonu zimowego, przed ponownym uruchomieniem instalacji wodnej na wiosnę, warto przeprowadzić gruntowną kontrolę. Wówczas musimy sprawdzić, czy rury nie są popękane, a krany działają prawidłowo.

Zobacz również: Rośliny zimą go nie lubią. Wabik na przędziorki zniszczy twoją kolekcję