Agnieszka i Wojtek. Program

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik byli uczestnikami IV edycji programu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para od samego początku wpadła sobie w oko, a po jakimś czasie okazało się, że również charakterami do siebie pasują.

Po zakończeniu eksperymentu pozostali w małżeństwie. Agnieszka i Wojtek założyli także kanał na YouTubie o nazwie Życie od pierwszego wejrzenia, gdzie relacjonują swoją codzienność. Chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami na Instagramie.



Agnieszka i Wojtek. Ciąża

Kilka miesięcy temu małżeństwo podzieliło się z fanami radosną wiadomością - oczekiwali swojego pierwszego dziecka. Później wyznali również, że nie jest to pierwsza ciąża Agnieszki, która wcześniej kilka razy poroniła.



Trudne chwile nie załamały ich i przeszli przez nie razem. Kiedy kolejna ciąża była coraz bardziej widoczna, para dzieliła się uroczymi zdjęciami z ciążowej sesji zdjęciowej na Instagramie. Agnieszka w ciąży wprost promieniała.



Reklama

Agnieszka i Wojtek. Poród

Teraz jednak wszystko się udało i szczęśliwa para poinformowała, że wczoraj narodziła się ich córeczka. Agnieszka i Wojtek nazwali ją Antonina Anastazja. Co najważniejsze, mała Tosia jest zdrowa, a rodzice nie ukrywają wzruszenia.



Wcześniej, Agnieszka poinformowała w poniedziałek, że trafiła do szpitala i niecierpliwie czeka na poród. Natomiast Wojtek pisał, że z powodu ograniczeń pandemicznych nie mógł niestety być przy rozwiązaniu, ale wspierał swoją żonę pod szpitalem.



Instagram Post

Instagram Post

Agnieszka i Wojtek. Ślub od pierwszego wejrzenia

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program stacji TVN, przez niektórych uważany za kontrowersyjny. Jest to eksperyment, w którym eksperci - psycholodzy i antropolog - dobierają uczestników w pary. Spotykają się oni dopiero... na własnym ślubie.



Następnie nowożeńcy mają miesiąc na poznanie się i decyzję, czy pozostają w małżeństwie. Przez ten czas towarzyszą im kamery. Z uczestnikami ponownie spotykamy się po kolejnym miesiącu, aby zobaczyć, czy dalej są ze sobą.



Agnieszka i Wojtek. Inne pary

Do tej pory odbyło się 6 edycji programu. Oprócz Agnieszki i Wojtka szczęśliwe pary tworzą nadal Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak z trzeciej edycji, którzy doczekali się już dwójki dzieci, oraz Aneta Czajkowska i Robert Żuchowski z ostatniej edycji, którzy też spodziewają się swojego pierwszego dziecka.



Przez długi czas w małżeństwie pozostawali również Paulina Brzoza i Krzysztof Zrobek z drugiej edycji, którym w międzyczasie urodziło się dziecko, jednak w ubiegłym roku para poinformowała o rozwodzie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Oliwii Ciesiółki i Łukasza Kuchty z czwartej edycji.



Ciekawie potoczyły się losy par z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - Laura Wielich i Karol Maciesz zostali dobrani do innych partnerów w eksperymencie. Po zakończeniu programu jednak poznali się ze sobą i to oni stworzyli szczęśliwy związek.



Czytaj więcej:



Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował zdjęcie z partnerką

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta podjęła ważną decyzję