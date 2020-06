Aktorka z "Na wspólnej" wzięła ślub

Katarzyna Ptasińska, aktorka znana głównie z roli w serialu "Na wspólnej", kilka dni temu stanęła na ślubnym kobiercu. W sieci pojawiły się zdjęcia!

Zdjęcie Katarzyna Ptasińska dzięki roli w "Na wspólnej" zyskała sporo fanów /Adam Jankowski /East News

Ptasińska w "Na wspólnej" wciela się w postać Beaty Wroniec. Poza tym 31-letnia gwiazda występuje na deskach warszawskich teatrów oraz występuje w serialu "M jak miłość". Wzięła też udział w show "Twoja twarz brzmi znajomo". Po przerwie od pracy, spowodowanej pandemią koronawirusa, aktorka wróciła na plan serialu TVN, gdzie grała nawet na dzień przed własnym ślubem!

Na swoim Instagramowym profilu zamieściła zdjęcie z podpisem:

- Nie ma nic lepszego jak ukochana pracka na wyluzowanie.

Następnego dnia odbył się ślub oraz wesele. Aktorka pochwaliła się fotografiami z tych wyjątkowych wydarzeń.

Ptasińska do ślubu poszła w klasycznej sukni o kremowym odcieniu. Zrezygnowała z błyskotek, welonu czy ozdób - miała lekko pofalowane i upięte włosy, które opadały na ramiona. Dodatkiem do kreacji był uroczy wianek z polnych kwiatów. Jak widać, założyła go po przebraniu się w lżejszą sukienkę. Można ją częściowo zauważyć na jednym ze ślubnych zdjęć.



Mężem aktorki został Tomasz Krupski, który w ten szczególny dzień założył elegancki, szary garnitur, białą koszulę i błękitny krawat.



Na weselu nie mogło zabraknąć przyjaciółki panny młodej - Eweliny Lisowskiej. Gwiazdy poznały się na planie show "Twoja twarz brzmi znajomo" i bardzo się polubiły. Piosenkarka celebrowała też z Kasią wieczór panieński, a zdjęcia z obu wydarzeń zamieściła na Instagramie:

- To był przepiękny dzień. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Cieszę się, że mogłam być z Wami - napisała.

W tle widzimy rustykalną salę weselną, ozdobioną kwiatami i światełkami.

Świeżo upieczonym małżonkom życzymy dużo szczęścia!