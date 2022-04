Alan Andersz i Antek Królikowski w przeszłości byli bliskimi przyjaciółmi. Aktorzy dużo wspólnie imprezowali, ale jedna z balang do dzisiaj przywołuje mroczne wspomnienia. Mowa tutaj bowiem o imprezie zorganizowanej z okazji 23. urodzin Antka Królikowskiego, podczas której Alan Andersz pokłócił się z jednym z współbiesiadników. Między mężczyznami doszło wówczas do szamotaniny, w wyniku której Andersz spadł ze schodów. Aktor przez długi czas przebywał w śpiączce farmakologicznej i do samego końca nie było pewne, czy przeżyje. Po wybudzeniu się Andersz miał za złe Królikowskiemu, że ten nie odwiedzał go w szpitalu i nie wspierał go w tym trudnym dla niego czasie.

Dodatkowo, w przeszłości pojawiały się informacje, że w nieoficjalnych zeznaniach padały oskarżenia, że Królikowski mógł zepchnąć Andersza ze schodów. Sam aktor niczego nie pamięta, a świadkowie często zmieniali zeznania w trakcie śledztwa, przez co do dzisiaj nie udało się ustalić faktycznego przebiegu tamtejszych wydarzeń.

Alan Andersz szczerze o wypadku: Zrobiłem unik pod kosą

Alan Andersz podczas rozmowy z Katarzyną Zdanowicz jednoznacznie podkreślił, że wyżej wspomniany wypadek miał ogromny wpływ na jego dalsze życie.

Lekarz powiedział mi, że po prostu musiałem chcieć żyć, skoro zdołałem wyjść z tego wypadku Alan Andersz

- Można powiedzieć, że zrobiłem unik pod kosą. Lekarz powiedział mi, że po prostu musiałem chcieć żyć, skoro zdołałem wyjść z tego wypadku. W śpiączce byłem siedem dni i niestety nic nie pamiętam z tego okresu, mam czarną dziurę w głowie. Dzięki temu wypadkowi bardziej doceniam życie. Przez to, że to wszystko się stało mam teraz super charakter, wspaniale mi się żyje. Wcześniej odlatywałem, żyłem beztrosko. Cały czas się bawiłem, trwoniąc przy tym multum pieniędzy. Po latach doszedłem do wniosku, że w życiu na wszystko jest odpowiedni czas. W przeszłości nie umiałem znaleźć granicy we wszystkim, co robiłem. Teraz się to zmieniło - opowiada Andersz w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami".

Aktor po 10 latach od wypadku w dalszym ciągu ma duży żal do Antoniego Królikowskiego, któremu dopiero po upływie siedmiu lat od czasu tego feralnego zdarzenia był w stanie podać rękę.

- Podałem mu rękę i powiedziałem, że temat wypadku jest dla mnie zamknięty. Jeżeli ktoś w tak trudnym momencie zachowuje się w taki, a nie inny sposób, to oczywistym jest, że nie chcesz z kimś takim rozmawiać. Niejednokrotnie mówiłem, że wystarczyło, by przyszedł do mnie do szpitala, przybił ze mną piątkę i przeprosił. Nie byłoby wtedy problemu, bo to był przecież wypadek. Nawet, jeśli się do niego jakoś przyczynił, to wierzę, że nie miał intencji zrobienia tego, co mi zrobił. Z tą myślą wolę zostać, a jeśli było inaczej, to on z tym musi żyć, a nie ja - zaznaczył aktor.

Antek Królikowski zagra w jednym filmie z Alanem Anderszem?

Andersz podkreślił również, że po wypadku miał duży żal do swojego bliskiego środowiska aktorskiego za dalsze utrzymywanie kontaktów z Królikowskim.

- Miałem obrzydzenie do niektórych ludzi, ale z czasem mi przeszło. W tej sprawie było dużo niejasności. Ja sam nie pamiętam, co wtedy się stało. Były różne zeznania, które potem znikały. Ktoś nagle nie pamiętał o czym mówił, co dawało mi do zrozumienia, że faktycznie mogło być coś na rzeczy. Nie mam jednak pewności, że tak było, dlatego też nie mogę podjąć w tej kwestii żadnych kroków. Muszę jednak przyznać, że jak pierwszy raz po wypadku spotkałem go (Królikowskiego - dop. red) na castingu, to zgięły mi się nogi. To były ogromne emocje - wyznał aktor.

Od czasu feralnego wypadku Alan Andersz otrzymał kilka propozycji grania w jednej produkcji z Królikowskim. Aktor tego typu oferty odrzucał, choć teraz, jak sam przyznaje, "byłby gotowy rozważyć taką możliwość".

- Kiedyś nie byłbym w stanie zagrać z nim w jednym filmie. Otrzymywałem różne oferty, ale nie byłem gotowy na to, by spotykać się z nim na jednym planie. Od momentu, gdy podałem mu rękę wszystko ze mnie zeszło i czuję się uwolniony. Gdybym teraz zatem dostał taką propozycję, byłbym gotowy ją rozważyć - zadeklarował Andersz.

Antek Królikowski przeżywa trudne chwile

Alan Andersz podczas rozmowy z Katarzyną Zdanowicz wypowiedział się także na temat pomysłu Królikowskiego dotyczącego zorganizowania gali, na której miałaby się odbyć walka sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego.

- To jest już przegięcie. Naprawdę, jego zachowanie jest poniżej pasa. Niektórzy ludzie traktują wojnę w Ukrainie jako kataklizm. A tam się morduje ludzi, gwałci kobiety. To coś strasznego - podkreślił mocno przejęty aktor.

Przypomnijmy, że Antoni Królikowski w ostatnim czasie nie ma dobrej passy. Najpierw głośny ślub, później jeszcze głośniejsze rozstanie, a następnie olbrzymi skandal związany z pomysłem zorganizowania kuriozalnej gali. Dodatkowo aktor poinformował niedawno, że wycofuje się z życia publicznego. Królikowski argumentował swoją decyzję koniecznością zadbania o zdrowie. W jednym z odcinków programu "Przez Atlantyk" aktor wyjawił, że choruje na stwardnienie rozsiane.

