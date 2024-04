Kręglicka jest tez aktywna na Instagramie, gdzie obecnie obserwuje ją 115 tys. osób. Na profilu chętnie dzieli się zdjęciami, na których pokazuje, jak spędza czas wolny, od czasu do czasu zdradza, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Gwiazda chętnie dzieli się też swoimi przemyśleniami na różne tematy. Tym razem opublikowała gorzki wpis.

- Jak wynika z internetowych dyskusji, niektórzy dywagują, że po 50-tce pozostają już tylko kapcie, kompres z ogórka, maść na stawy, melisa i telenowela. No niestety tak się nie dzieje. Większości nie przychodzi to nawet do głowy, nierzadko niektóre z nas, właśnie w tym wieku zaczynają odcinać kupony i w pełni żyć - kontynuowała.

- Ci wszyscy, których dotyka ta "fajna" średniowieczna mentalność muszą się z tym pogodzić. A kiedy już przyjdzie ich kolej, pełną gębą cieszyć się życiem, jak my teraz. Więc dziewczyny 50+ mówmy o tym głośno, bo to głupi stygmat, że czegoś nie możemy, że nam nie wypada, że nie ma dla nas miejsca. Nasze miejsce jest wszędzie tam, gdzie same chcemy. O swoim na pewno ja zadecyduję, nie internet! A tolerancja nikogo nie boli, chyba, że boli? A to już smutna indywidualna porażka - skomentowała Aneta Kręglicka.