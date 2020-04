Aneta z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży

Program „Rolnik szuka żony” cieszy się niesłabnącą sympatią telewidzów. Jesienią Telewizja Polska wyemituje siódmy sezon misyjnego show.

Producenci formatu mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Kilka zeswatanych przed kamerami par stanęło już na ślubnym kobiercu, pojawiły się także dzieci.

Reklama

Jednak nie wszyscy znaleźli w programie drugie połówki. Zyskali za to sympatię lub antypatię widzów. Do grupy lubianych i szanowanych uczestników należy pani Aneta, która była kandydatką na żonę, zamkniętego w sobie i nieco zdziwaczałego, Marka.

Choć widzowie kibicowali tej parze, mężczyzna wybrał inną, by i tak ostatecznie się wycofać. Pani Aneta odnalazła jednak szczęście!

Pod koniec 2019 roku kobieta poślubiła Mateusza Rosgę, który pochodzi z jej okolicy i był pod wrażeniem występu pani Anety w TV. Teraz zaś para spodziewa się pierwszego dziecka!

W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" uczestniczka programu wyznała:

- Mąż postanowił, że będzie się mną opiekował i od dwóch tygodni jest już ze mną w domu. (...) Ja sama jestem na L4, koleżanki z pracy z SP 9 w Rybniku i pani dyrektor czasem dzwonią, by zapytać, jak się czuję.

- Wózek kupiliśmy wcześniej, a z ubrankami nie mam problemu, bo siostra ma sklep z ubrankami dla dzieci. (...) Mąż powtarzał - co będzie, to będzie, najważniejsze, by było zdrowe. Jakby była córeczka to też byłaby "córeczka tatusia". U nas same dziołchy, synka jeszcze nie było - dodała pani Aneta.

Gratulujemy serdecznie!