Sezon na zdrowie - lipiec

Na lokalnym bazarku trwa prawdziwy festiwal kolorów i zapachów. Lipiec to dla cukrzyków jeden z najwdzięczniejszych miesięcy, bo większość dostępnych wtedy warzyw i ziół ma niski indeks glikemiczny, mnóstwo witamin i naturalnie wspiera stabilizację poziomu cukru.

A przy okazji - kosztują grosze i smakują, jakby właśnie zebrano je z babcinego ogródka. Warto skorzystać z tego dobrodziejstwa natury! Co warto wrzucić do torby na targu?

Ogórek - królewska lekkość

Nie zawiera prawie wcale cukrów, za to nawadnia, chłodzi i świetnie komponuje się z koperkiem czy jogurtem naturalnym. Młodziutki, chrupiący, czerwcowy ogórek to wręcz balsam dla trzustki i jelit - idealny do sałatek, kanapek czy chłodnika.

Cebulka dymka - witaminowa petarda

Młoda cebulka ze szczypiorkiem to skarb nie tylko dla podniebienia. Zawiera siarczki organiczne obniżające poziom cukru, działa lekko moczopędnie i poprawia trawienie. A do tego cudownie pachnie i pasuje do wszystkiego - od jajecznicy po ziemniaki z kefirem.

Sałata, roszponka, rukola- liściasta drużyna wsparcia

Te zielone cuda są niskokaloryczne, pełne błonnika i witamin (zwłaszcza K i C). Do tego zawierają substancje przeciwzapalne i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru. Warto zjadać je codziennie - choćby jako dodatek do obiadu.

Młoda marchew - chrup na zdrowie

Na surowo nie ma się czego bać - indeks glikemiczny marchwi jest wtedy niski, a błonnik spowalnia przyswajanie cukrów. Młoda marchewka to również źródło karotenoidów, wspierających wzrok i odporność.

Ogórki, rzodkiewki, cebulka, młoda kapusta, młoda marchew... Bazarki toną teraz w morzu dobroci, a to wszystko idealne dla cukrzyka Piotr Kamionka/REPORTER East News

Koperek, pietruszka, szczypiorek - nie tylko do dekoracji

Zioła, które w czerwcu pachną najmocniej, mają zbawienny wpływ na organizm. Pietruszka wspiera pracę nerek, szczypiorek reguluje poziom cukru, a koperek działa rozkurczowo i poprawia trawienie. I co najważniejsze - wszystko to za grosze.

Czosnek - moc w ząbku

Czosnek to naturalny antybiotyk, ale też roślina, która obniża poziom glukozy i ciśnienia. W czerwcu pojawia się polski młody czosnek - delikatniejszy i łatwiejszy do strawienia. Można dodać go do pasty z białej fasoli albo warzywnego smarowidła na chleb.

Młode ziemniaki - tak, ale z głową

Wbrew mitom, cukrzyk nie musi całkowicie rezygnować z ziemniaków - ważny jest sposób przygotowania. Młode ziemniaki ugotowane w łupince i schłodzone (np. w sałatce) mają niższy IG dzięki skrobi opornej. Najlepiej łączyć je z koperkiem i kefirem - klasyka, która sprawdza się od pokoleń.

Truskawki - owocowy wyjątek

Słodkie, a jednak przyjazne cukrzykom. Truskawki mają dużo błonnika i niski indeks glikemiczny. Garść dziennie nie zaszkodzi, zwłaszcza jeśli połączymy je z naturalnym jogurtem lub dodamy do sałatki z rukolą i orzechami.

Truskawki to owocowi sprzymierzeńcy cukrzyków Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Pomidory malinowe - słodycz, na którą możesz sobie pozwolić

Miękkie, soczyste, pachnące słońcem - pomidory malinowe to letni rarytas, który cukrzycy mogą śmiało jeść! Mają niski indeks glikemiczny i sporo likopenu - przeciwutleniacza wspierającego serce i chroniącego przed nowotworami. Idealne na kanapkę, do sałatki lub po prostu - zjeść jak jabłko, prosto z bazarku.

Rzodkiewka - czerwona iskierka zdrowia

Zawiera siarkę, błonnik i mnóstwo witaminy C. Świetnie wpływa na trawienie i nie podnosi cukru. W czerwcu chrupie jak marzenie! Najlepiej smakuje w duecie z kefirem i koperkiem - na zimno, na zdrowie.

Młoda kapusta - królowa czerwca

Lekkostrawna, chrupiąca i pełna błonnika. Młoda kapusta to jedno z najlepszych warzyw dla cukrzyków - ma niski indeks glikemiczny, wspiera pracę jelit i daje długie uczucie sytości bez wahań cukru we krwi. Świetnie smakuje duszona z koperkiem, jako surówka z jogurtem i olejem lnianym.

Maria Niklińska: Sława i popularność powinny być stworzone dla dorosłych Katarzyna Zdanowicz INTERIA.PL