Aneta Zając jest w ciąży?

Aneta Zając jest aktorką znaną przede wszystkim z serialu „Pierwsza miłość”, a prywatnie mamą dwóch synów. Czy wkrótce ogłosi radosną nowinę?

Zdjęcie Anetę Zając zdradziło jedno zdjęcie? /Kamil Piklikieiwcz /East News

Zając ma na swoim koncie sukces w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W parze ze Stefano Terazzino zajęła pierwsze miejsce, wygrywając Kryształową Kulę i 100 tys. złotych.

Reklama

W ciągu ostatniego roku aktorka przeszła sporą metamorfozę i znacznie schudła. Być może w osiągnięciu formy życia pomogła jej nowa miłość. Nie jest bowiem tajemnicą, że pani Aneta jest zakochana, jednak do tej pory nie pokazała się z partnerem publicznie.

Nie przeszkadza to internautom w sugerowaniu, że gwiazda "Pierwszej miłości" jest w ciąży. Wszystko przez zdjęcie, które na swoim profilu instagramowym opublikowała telewizja Polsat.

Zając pozuje do niego w różowym sweterku, czarnych spodniach i czapce Mikołaja. Aktorka zaokrągliła się nieco, co natychmiast dało internautom pole do spektulacji.

"Czyżby pani Aneta Zając była w ciąży? Gratulacje" czy "Chyba przy nadziei. Cudowna nowina, gratulacje!" - pisali zachwyceni fani.

Aktorka nie potwierdziła tych doniesień. Myślicie, że faktycznie jest coś na rzeczy?



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post