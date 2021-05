Ania Markowska zdobyła sławę dzięki występowi w "Top Model". To tam piękna modelka podzieliła się także poruszającą historią walki o swoje zdrowie. Dziś jest już wolna od choroby i wiedzie szczęśliwe życie. Obecnie głównie podróżuje, czy chętnie chwali się w swoich mediach społecznościowych.

Zdjęcie Anna Markowska zyskała sławę dzięki programowi "Top Model" / VIPHOTO / East News

Anna Markowska zachwyciła widzów programu "Top Model". Piękna i mądra modelka urzekła widzów także swoją wolą walki o powrót nie tylko na wybiegi, ale też do zdrowia.

Gwiazda chorowała na nowotwór, a droga do wyleczenia i okres rekonwalescencji były niezwykle trudne.



Dziś jednak Anna cieszy się zdrowiem i szczęśliwym życiem, które chętnie pokazuje w swoich mediach społecznościowych.



Nawet panująca wciąż na całym świecie pandemia koronawirusa nie powstrzymała Ani przed podróżowaniem. To właśnie zdjęcia z różnych zakątków świata możemy zobaczyć na jej profilu.



Dodatkowo prócz bajecznych krajobrazów fani wciąż mogą podziwiać śliczną Anię, która tylko wypiękniała od momentu udziału w show.



Gwiazda wciąż zachwyca urodą i inspiruje inne dziewczyny do aktywności fizycznej, bo jej figura jest idealna.





