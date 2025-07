Lata 80 i 90. XX wieku to duża popularność seriali telewizyjnych - szczególnie tzw. telenowel. W Polsce jedną z najbardziej znanych była "Niewolnica Isaura" - brazylijski tasiemiec, emitowany od 1985 roku. Serial, a właściwie jego główna bohaterka budziła niemałe emocje. Na tyle zachwyciła widzów, że niektórzy rodzice zdecydowali się nadać jej imię swoim córkom. Dziś imię Isaura może wzbudzać śmiech, a w najlepszym razie przenosić do nostalgicznych lat 90.

W latach 90. nadawano dziewczynkom imiona nieco odważniej - wynikało to, chociażby z szerokiego dostępu do zagranicznej muzyki. Jedną z ówczesnych ikon była piosenkarka Sandra - oryginalna, świetnie się ubierająca dziewczyna zawojowała serca publiczności. Choć w dalszym ciągu imię to nie wydaje się być przestarzałe, obecnie prawie się go nie wybiera. W 2024 roku nadano je tylko 135 dziewczynkom.