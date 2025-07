Spontaniczne decyzje dające Baranom radość i satysfakcję mogą przerodzić się w źródło poważnych problemów. Rezerwacje mogą się nie zgadzać, wycieczka last minute okaże się porażką, a nad morzem będzie padać przez cały urlop - mimo zapowiedzi słonecznej pogody. Wrodzona skłonność do ryzyka Baranów może doprowadzić do sytuacji, z których trudno będzie się wycofać. Przez ich nierozwagę nieoczekiwane wydatki mogą znacznie przekroczyć planowany budżet wakacyjny.