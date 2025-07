Paryski bob to wariacja klasycznego boba - krótkiej fryzury sięgającej do linii żuchwy lub nieco powyżej. Wyróżnia go naturalność formy, lekkość cięcia oraz brak sztywnych linii. Fryzura często łączona jest z niesymetryczną grzywką lub subtelnym przedziałkiem, co pozwala uzyskać efekt swobodnej, nieprzerysowanej elegancji.