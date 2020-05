Ania Wróbel dziękuje chłopakowi

Niedawno dobiegła końca, czwarta już, edycja programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. W sieci zaroiło się od zdjęć uczestników kontrowersyjnego show.

Zdjęcie Anna Wróbel pracuje jako cukiernik /Justyna Rojek /East News

Według założeń formatu "tak" mówią sobie ludzie, którzy poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. W pary dobiera ich trójka ekspertów na podstawie licznych ankiet i testów.

Reklama

Co ciekawe, producenci programu mogą pochwalić się kilkoma sukcesami. Na potomka czekają właśnie Paulina i Krzysztof z drugiej edycji. Z kolei Anita z trzeciego sezonu jest już w drugiej ciąży! Dziecka spodziewają się również Oliwia i Łukasz, których losy mogliśmy śledzić do niedawna na antenie TVN 7.

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tworzą paczkę znajomych i regularnie się spotykają. Ostatnio przyjęli do swojego grona nowych znajomych, m.in. Agnieszkę, Wojtka i Asię z ostatniej edycji.

Wspólne zdjęcie możemy zobaczyć na instagramowym profilu Ani Wróbel, która dzięki programowi zyskała sporą rozpoznawalność.

Kobieta nazwała paczkę "ślubną rodziną". Przy okazji pochwaliła się także, że jej chłopak wreszcie odnalazł się w "programowym" towarzystwie, a nawet zaprzyjaźnił się z jednym z uczestników.

Oglądacie "Ślub od pierwszego wejrzenia"? Co myślicie o tym programie?

Wideo To Harry podjął decyzję o odejściu od obowiązków książęcych

***

#POMAGAMINTERIA

Zróbmy małym pacjentom prezent na Dzień Dziecka

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, na II piętrze, w budynku najbardziej oddalonym od wejścia, znajduje się mały oddział - Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych z sześcioma izolatkami. To tutaj trafia część dzieci chorych na nowotwory, żeby skorzystać z - czasami ostatniej - szansy powrotu do zdrowia i życia. Stowarzyszenie Koliber prowadzi zbiórkę, by z okazji Dnia Dziecka podarować małym pacjentom - nie zabawki, bo ich tam nie mogą mieć - ale m.in. nowe materace i pościel. Sprawdź szczegóły >>>

WESPRZYJ ZBIÓRKĘ >>>