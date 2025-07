Kreski powinny być lekkie, miękkie i najlepiej rozblendowane. Zamiast czarnego eyelinera lepiej użyć grafitowej, granatowej lub czekoladowej kredki, która da efekt zagęszczenia rzęs, ale nie zamknie oka i nie stworzy wrażenia ciężkości. W makijażu do siwych włosów nie chodzi o to, by oczy były mocno obrysowane, lecz by ich kontur był zaznaczony z wyczuciem. Delikatne przyciemnienie linii rzęs, trochę rozświetlenia w wewnętrznym kąciku i rozjaśnienie linii wodnej to często wystarczające zabiegi, by spojrzenie wyglądało młodziej i bardziej świeżo. Tusz do rzęs powinien wydłużać i rozdzielać, a nie pogrubiać i sklejać. Czerń bywa zbyt kontrastowa, dlatego warto rozważyć odcień grafitowy lub ciemny brąz, zwłaszcza jeśli naturalne rzęsy są jasne.